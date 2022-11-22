蒙古國總統將訪大陸 中共二十大後第6位外國領導人

大陸外交部宣布，蒙古國總統呼日勒蘇赫將訪大陸，這是呼日勒蘇赫任總統後首度訪問大陸，也是中共二十大以來，繼越南、巴基斯坦、坦尚尼亞、德國、古巴等國領導人後，第六位到訪大陸的領導人。雙方還料將發表聯合聲明。

據大陸外交部外交部發言人華春瑩22日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，蒙古國總統烏赫那．呼日勒蘇赫，將於11月27日至28日對中國大陸進行國是訪問。

大陸外交部發言人趙立堅22日指，呼日勒蘇赫曾於2018年以總理身份對大陸進行正式訪問。2021年6月當選蒙古國總統後，此訪是他以總統身份首次訪陸。趙立堅介紹，訪問期間，習近平將與呼日勒蘇赫舉行正式會談，並共同見證合作文件簽署。大陸總理李克強、大陸全國人大委員長栗戰書將分別會見。

他並透露，「兩國領導人將就雙邊關係以及共同關心的國際地區問題深入交換意見，共同規劃中蒙關係未來發展藍圖。中方期待同蒙方一道以此訪為契機，進一步深化雙方戰略互信和務實合作，打造鄰國關係典範，推動中蒙關係邁上新台階」。

另據蒙通社消息，指出呼日勒蘇赫訪問期間將會就雙方友好合作關係廣泛議題交換意見。同時，雙方還將發表「蒙古國和中國關於深化發展全面戰略夥伴關係的聯合聲明」並簽署合作文件。

此前習近平與呼日勒蘇赫9月15日曾在烏茲別克上合組織峰會期間會面，據大陸外交部消息，當時習近平表示，大陸願與蒙古加強「一帶一路」倡議與「草原之路」倡議對接，推進中蒙俄經濟走廊建設；呼日勒蘇赫則指出，堅定奉行一個中國政策，願與大陸加強發展戰略對接，推進經貿、鐵路、環境等各領域務實合作。