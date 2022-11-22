美現反思對華經濟戰呼籲 陸外交部：美應傾聽理性聲音

近期，歐美開始有聲音呼籲美國要反思對華經濟戰，包括美國前財長薩默斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃與世界銀行前首席經濟學家戈德伯格等紛紛認為美國應該關注自身，而非攻擊中國。對此，大陸外交部發言人趙立堅22日外交部例行記者會表示，國際社會有識之士已經不止一次地就中美關係發出理性聲音。這再次表明，合則兩利、鬥則俱傷是中美關係發展的鐵律。

趙立堅指出，中美經貿關係的本質是互惠互利。打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」、強推「脫鈎斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。

趙立堅表示，美方應該認真傾聽理性聲音，放棄零和思維，停止泛化國家安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。中方願同美方一道努力，落實中美兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，推動中美關係重返穩定健康發展軌道。

在拜登、習近平於峇里島會晤後，中美雙方陸續開展經貿、國防等高層溝通。據《華爾街日報》18日報導，美國貿易代表辦公室表示，美國貿易代表戴琪18日會見大陸商務部部長王文濤，討論了貿易問題。這也是戴琪自2021年上任以來首次與大陸高級官員面對面會見。戴琪和王文濤於泰國曼谷亞太經合組織會議期間進行會面，標誌著世界上最大兩個經濟體之間恢復高級別貿易會談。