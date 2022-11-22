何謂中國式現代化？分析：不知所云、「王郎才盡」

中共二十大報告大力宣示要步向「中國式現代化」，而其內涵究竟是什麼，迄今仍引起各界不停地討論。學者吳國光認為，中國式現代化這個詞彙早就出現過，現在又出來是不知所云，也有「王郎才盡」之感。

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員的吳國光22日在清華大學社會學研究所舉辦的演講中，針對「中國式現代化」這個詞彙的內涵，指出「中國式現代化」這概念裡面蘊含「東昇西降」之意，但「因為俄羅斯在擊烏戰爭挫敗，習近平在報告中沒提到東昇西降」。

曾擔任中共前總書記趙紫陽智囊的他分析，習近平提中國式現代化時，不斷表示要向世界貢獻中國經驗、中國智慧，「把東昇西降這論調，換成以中國為本位、中國對世界貢獻來講」。吳國光並提到，中共前領導人鄧小平就講了中國式現代化，當時鄧提「小康」就是中國式現代化。而「小康」這概念就是日本首相大平正芳向鄧小平建議的，鄧也每每感謝大平正芳，「有版權觀念」。吳認為，這是目標上的縮水，因為1980年代中期要趕上發達國家水準，當時感覺要非常長時間，乃至於不可能。

現在習近平宣布小康目標達成，但又重新提「中國式現代化」，吳國光坦言，「習近平有點概念越來越貧乏的感覺，也許不是習近平，是王滬寧『王郎才盡』」。他解釋，江澤民時代提「三個代表」，多少有些內涵，跟共產黨傳統的「無產階級先鋒隊」形成對比，到胡錦濤時期提「和諧社會」，就是畫一朵花、放一個空想概念。目前中國夢改為中國式現代化，現代化沒有清晰的界定、中國式又是怎麼樣完全不知道，「完全不知所云」。

另外，針對目前「習家軍」現在已經全面掌握高層領導權，吳國光也分析，習家軍隊伍非常壯大，就會繼續分化。「習家軍」是習近平在生活經歷中，各種不同的關聯所組成的隊伍，「紅二代是習近平的家族關係、陝西亦是習近平的家族關係、還有福建、浙江、上海（任職的）、再早河北有淵源的，如栗戰書等」。

吳國光指出，習近平上任前五年，除了王岐山，其他人不太能夠組建自己的隊伍。「現在彭麗媛影響力不斷擴展、陳希影響力也相當明顯，再加上據說蔡奇影響力也比較大，如果李強入主國務院，很可能在國務院組建一批能夠幫他做事情的人」。

對這個結構，吳國光認為，這是習近平也願意看到的，因為他需要內部互相有所制衡。比如李強入主國務院，來一個丁薛祥、何立峰，就是國務院的第二、第三有實權人物。李強來自浙江、丁薛祥來自上海、何立峰來自福建，三個人互不相干，各有對習有單獨渠道、各有自己隊伍跟人馬。「習近平不願整個國務院都是李強人馬」。

他預期，今後五年可能中共高層幹部會加快年輕化，各家都會爭相拉自己人馬。「隨著習近平任期延長到第四、第五、第六任後，為習之後的權力再分配，各個派系就要有相互比較明顯的競爭了」。