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中美防長會談 陸國防部：兩軍關係前提在美方信守承諾

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國國防部長魏鳳和（右三）與美國國防部長奧斯丁（左三）曾在今年6月舉行會晤。（中新社）
中國國防部長魏鳳和（右三）與美國國防部長奧斯丁（左三）曾在今年6月舉行會晤。（中新社）

據環球時報報導，大陸國防部長魏鳳和上將應約與美國國防部長奧斯汀22日在柬埔寨舉行會談。大陸國防部新聞發言人譚克非在柬埔寨舉行會後記者會表示，會談期間，魏鳳和部長重申中方在台灣問題堅定立場。他說，此次會談有助於雙方增進瞭解，避免誤判，效果是好的。下一步雙方將保持溝通接觸，共同把兩國元首重要共識落到實處，為推動中美兩軍關係重回正軌作出努力。 特別是美方必須信守承諾，兩軍關係才能總體穩定。

譚克非介紹，這是一次坦誠、深入、務實、具有建設性的戰略溝通。雙方認為兩軍應當認真落實兩國元首重要共識，保持溝通渠道暢通，妥處矛盾分歧，加強危機管控，努力保持兩軍關係總體穩定。

譚克非進一步表示，當前中美關係面臨的局面，責任不在中方，主要原因是美方做出錯誤的戰略判斷。中方對於發展兩國兩軍關係的態度是真誠的，但基本前提是美方必須說到做到，信守承諾，把兩國元首共識真正落到實處，切實尊重中方核心利益和重大關切，採取理智務實的對華政策，切實消除產生危機的根源，與中方一道貫徹好、落實好兩國元首共識。

對於台灣問題，譚克非引述魏鳳和言論表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「一個時期以來，美方不斷虛化、掏空、歪曲一中政策，頻繁對台軍售、協訓台軍、派高官赴台，進一步加劇台海緊張局勢。美方在台灣問題上的每一次升級和突破，都必將遭到中方堅決有力的反制和回擊。魏鳳和部長強調，中國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。中國人民解放軍有骨氣、有底氣、有信心、有能力堅決維護祖國統一。」

此外，雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭、南海和朝鮮半島等問題交換了意見。

此前，法新社報導，美國五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）在聲明中指出：「部長奧斯汀經常表達保持美中溝通管道暢通的重要性，並對有機會在柬埔寨與他的（中國）對等官員會面一事樂見其成。」奧斯汀上周在加拿大出席一場國際安全論壇時曾警告，中國與俄羅斯尋求一個可以用武力解決糾紛的世界，美國將繼續捍衛人道原則與國際法。中國大陸圍繞台灣的活動正在「更具挑釁性」，北京的飛機幾乎每天都飛近台灣，對美國和盟友的飛機進行攔截。

美國 譚克非 柬埔寨

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