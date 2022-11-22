拜習會後 中美兩國國防部長今天上午會談

中美兩國國防部長已在今天（22日）上午於柬埔寨會談，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和重申習近平在「拜習會」上說法，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

大陸國防部發布新聞稿表示，11月22日，正在柬埔寨出席第9屆東盟防長擴大會議的國務委員兼國防部長魏鳳和應約與美國國防部長奧斯丁舉行會談。

魏鳳和說，習近平主席和拜登總統在二十國集團領導人第十七次峰會上舉行會談，達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向。當前中美關係面臨的局面，責任在美方不在中方。中方重視發展兩國兩軍關係，但美方必須尊重中方的核心利益。希望美方說到做到、信守承諾，把兩國元首共識真正落到實處，採取理智務實對華政策，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

魏鳳和強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一。

新聞稿稱，會談中雙方認為，兩軍應認真落實兩國元首達成的重要共識，保持溝通接觸，加強危機管控，努力維護地區的安全穩定。雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海和朝鮮半島問題等交換意見。

央視新聞微信公眾號的「玉淵譚天」稍早也公布視頻畫面顯示，中國國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯丁在上午進入會場舉行會談。

彭博21日報導，在中美兩國元首巴厘島會晤之後，多場中美高級官員會談接踵而至，中美防長會談標誌著兩國關係解凍，這是中美最近一連串高層會談中的一例。其餘還包括，兩國氣候變化事務特使在埃及進行磋商、貿易部門高級官員在APEC領導人非正式會議期間會面等，一連串的中美高層會談幫助緩解了對中美關係陷入幾十年來最低點的悲觀情緒。

魏鳳和與奧斯丁在今年6月10日於新加坡19屆香格里拉對話會期間曾舉行會談。當時兩人會談大部分時間聚焦在台灣上面，魏鳳和當時強調，台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。中國政府和軍隊將堅決粉碎任何台獨圖謀、堅決維護祖國統一。

奧斯丁則重申華府的「一中政策」並未改變，批評解放軍對台灣的恫嚇行為「愈來愈不安全、不專業、更具侵略性，也許意圖片面改變台海現狀，美方對此深表關切」。