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習近平為何二十大「全拿」？趙紫陽智囊：共黨制度埋因

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
前中共總書記趙紫陽智囊吳國光指出，習近平能夠達成二十大的權力分配，係中共體制本身使然。（記者廖士鋒／攝影）
前中共總書記趙紫陽智囊吳國光指出，習近平能夠達成二十大的權力分配，係中共體制本身使然。（記者廖士鋒／攝影）

中共二十大會議，在人事上出乎許多人意料。為何習近平能夠在政治局人選、甚至是政治局常委人選都能「贏者全拿」？前中共總書記趙紫陽智囊、前中共中央政治體制改革研究室研究員吳國光指出，除了政治因素外，主要還是共黨制度本質使然。

現為美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員的吳國光22日出席清華大學「中國研究工作坊X清華社會學系列演講」，以「權力劇場的裡外前後：透視中共二十大」為題發表演。他指出，中共全國代表大會之前的權力再分配方案是怎麼制定產生，「不僅你我看不到，兩千多名代表坐在會場時也看不到」，真正劇場是非常小圈子進行，哪些人能參與外界也難以得知。

吳國光認為，中共黨代會可歸納為五個階段。第一階段為1921年到1928年，從一大到六大，黨綱、黨章與領導人都是蘇聯決定；第二階段是毛澤東掌權的1935年到1977年，「毛發展一套，如何讓黨代會代表乖乖接受在任領導人安排的既定權力分配方案」；第三階段是毛死以後，1980年代十二大到十四大推進政治改革，引進差額選舉，使得高層已決定好的分配方案，總體被接受，但出現個別人選被否決，黨代表政治自主性、自主意識提高。

第四階段是1989年天安門鎮壓後十四大到十八大，這個階段名義上沒有取消差額選舉，但發展出新辦法，使差額選舉不再具有功能；第五階段則是中共十九大前後迄今，經由頻繁進行黨內政治清洗，達到操控黨代會必要條件，「如果沒有這樣清洗，難以制定最高領導人合意方案、沒辦法讓代表順從接受」。

至於最關鍵的問題，為什麼習近平能夠做到？吳國光解釋，這有兩個角度。從政治角度來看，習的手段借助反腐、政治清洗、掌握軍隊、公安（槍桿子、刀把子）、再加上高層政治菁英離開了共產黨什麼都不是、不敢以下犯上、也不願拿1980年代以來累積的巨大財富做賭注、造反。

但是更不能忽視的，是制度原因。吳分析，共產黨這個體制是黨魁至高無上體制，改革沒改變這個體制本質，中共是一個倚靠暴力掌握遊戲規則的黨。吳認為，在毛時代，是暴力加意識形態、鄧時代是暴力加物質利益，習時代是「暴力加暴力，唯有暴力」。使習能夠在短短五到十年過程就決定二十大權力再分配目標。他強調，十四大到十八大，對政治體制改革反攻倒算（中共用語，形容革命時遭敵人反撲），為習近平奠定基礎，而習近平只是共產黨這棵樹結的一顆果子。

至於未來，吳國光預期，二十大後會全階段對經濟改革反攻倒算。但他強調，這並非意味中共將走回國家計劃經濟、不走市場，「我認為還是會走市場經濟，只不過是被閹割的市場」。這個概念宛如1989年之後，差額選舉還保留，「但閹割實質」。

他認為，二十大之後一段時間，中共會形塑「國家化的計畫市場」，使得經濟分散決策權力被上收、法制化被掏空、私有產權被國家予取予奪。這宛如1980年代中共另一領導人陳雲的「鳥籠經濟」。也不會跟國際上進行經濟脫鉤，「就像抓猴子，挖個椰子殼小洞，當你抓了一把爆米花纂成拳頭就拿不出來，獵人就可以抓到手」。他分析，中共二十大結束後不到一個月，就開始向美國伸出橄欖枝，是希望美國資本大量湧入中國市場，用影響美國資本再影響美國政治。

中共二十大 美國

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