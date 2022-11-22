柬埔寨總理稱 中美防長將在暹粒舉行雙邊會談

據柬埔寨中文媒體《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪森21日晚間出席第三屆國家運動會開幕儀式時透露，如果沒有任何變化的話，大陸國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀將在暹粒省舉行雙邊會談。

洪森說，「這說明了柬埔寨成為大國之間協調對話的地方，柬埔寨為區域和全球穩定作出貢獻。我們希望中國和美國國防部長會談取得豐碩成果。」

報導稱，洪森22日將前往暹粒省，出席第九屆東協防長擴大會開幕式。魏鳳和已於20日抵達柬埔寨，應邀出席第九屆東協防長擴大會並訪問柬埔寨。

法新社報導，美國五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）21日雖未正式宣布奧斯汀將與魏鳳和會談，但他表示，奧斯汀對在即將訪問柬埔寨期間有望會見中國國防部長魏鳳和樂見其成。

賴德在聲明中指出：「部長奧斯汀經常表達保持美中溝通管道暢通的重要性，並對有機會在柬埔寨與他的（中國）對等官員會面一事樂見其成。」

奧斯汀與魏鳳和上次會面是今年6月在新加坡「香格里拉對話」進行場邊會談。但8月初美國國會眾議院議長裴洛西訪台後，大陸外交部隨即宣布，採取包括取消中美兩國國防部工作會晤在內的八點反制措施。

奧斯汀上周六在加拿大出席一場國際安全論壇時曾警告，中國與俄羅斯尋求一個可以用武力解決糾紛的世界，美國將繼續捍衛人道原則與國際法。

奧斯汀說，「北京像莫斯科一樣，都尋求一個強權即公理（might makes right）的世界，這個世界可以用武力解決糾紛，獨裁者能夠撲滅自由的火焰。」

他表示，俄羅斯發動的烏克蘭戰爭「強調了我們在印太地區面臨的挑戰，（中國）也在這個地區推動非常遠離我們自由穩定開放國際體系願景的東西。」

奧斯汀指出，中國大陸圍繞台灣的活動正在「更具挑釁性」，北京的飛機幾乎每天都飛近台灣，對美國和盟友的飛機進行攔截。