【專家之眼】習近平的主場外交

在此次印尼G20峰會前夕，習近平主席與拜登總統舉行會談，還在G20的場邊會，與法國與澳洲等國十位領導人會晤，再加上與日本等國首腦在APEC的會見，成功地在外交上出擊。值得注意的是，此次習近平與各國元首的會談，都是在北京代表團下榻的旅館舉行，就連拜登也是趨步上前招呼習近平。而APEC主辦方泰國，是由總理帕拉育夫婦親自接機，峰會正式開幕後，也是由習近平率先走進會場，明顯形成中方的主場優勢。

依照美國白宮在會後發布的輯要，其中提及台灣的部分所佔據的篇幅最多，從一個中國政策沒有改變，美國反對任何一方單方面改變現狀，反對中國對台灣採取脅迫性和日益侵略性的行動，堪稱詳盡。但與以往不同的是，不論是拜登總統在口頭上的說明，還是上述文字輯要的內容中，都沒有提及不支持台獨，確實暗藏一些企圖。

而依照中共外交部網站所公布的相關陳述，北京期盼中美關係重回健康軌道，確立對話而非對抗，希望美方言行一致，不支持台獨，希望美方將總統的承諾落到實處。文中還提及拜登祝賀習近平連任，以及美中雙方對於世界的共同責任等等。由此可見，台灣問題在美中關係中的重要性，以及美中之間相對和緩的氛圍。

繼與拜登會談之後，習近平首先會見法國總統馬克宏，因美法兩國時有齟齬，習近平並重申，希望法方推動歐盟繼續奉行獨立和積極的對華政策，也就是要法國脫離美國的束縛，自力更生，才是正辦。而巴黎也已宣布，馬克宏將於明年初訪問北京，除經貿利益之外，俄烏戰爭也是法方重要關注，並期盼中方有所作為。

在與澳洲總理艾班尼斯會見時，中方也有意解凍中澳雙邊關係，之後還與南韓總統尹錫悅互邀訪問。習近平在會見荷蘭首相呂特時強調，主張維護全球產業鏈供應鏈穩定，但拒見歐盟兩位領導人，主因歐洲議會杯葛2020年所簽的「中歐投資協定」，自然可謂是疫情與20大之後，中方的外交主動出擊。

此外，習近平還會見非洲大國南非總統拉瑪佛沙，以及也是南美大國阿根廷總統費南德茲，可見此次習近平會晤的對象，囊括了所有五大洲具有代表性的國家領袖，收穫滿滿。

其中一個小插曲，就是習近平斥責加拿大總理杜魯道，這段視頻在全球瘋傳，引起廣泛關注。因為孟晚舟與華為案等原因，中加關係不睦，此次習近平並未安排與杜魯道會見，而後者只在場邊藉機與習近平晤談了10分鐘，之後就將內容洩漏給加國媒體，引發習近平不悅。其實，杜魯道一方面想對國內交代，也曾與習近平講上話，更當面向習近平提出中國干涉選舉等事宜。但這些議題都屬法律層面，在這種場合提出，本來就不合時宜，因而自討沒趣。

由於今年APEC於G20之後在曼谷舉行，習近平特別與日本首相岸田文雄會晤。但中方把日本排在G20一些非洲國家之後，其實也有其相當的宣示性意義。

在與地主國泰國總理帕拉育合照後，習近平並未如常與對方握手，導致泰總理十分尷尬的場面。其實，依照研判，很可能是因泰方取消一帶一路重要項目泛亞鐵路的建造，引起中方不悅所致。但泰國外交部稍晚發布泰中聯合聲明中提到，泰國支持中國一國兩制的原則，可見雙方關係緊密的程度。

此次G20峰會與APEC領袖非正式會議，確實使東亞的能見度大幅提升，而這正好提供中方一個重返外交舞台的大好機會。在20大權力穩固之後，習近平的底氣十足，故先與拜登塑造相對友善的氛圍與主場外交地位，有所為有所不為，將中方的立場發揮得淋漓盡致。但因共和黨可能的眾議院議長麥卡錫曾言，一但上任就將訪台，並且「台灣政策法」也將通過，這將是北京繼裴洛西風雨之後的另一嚴峻挑戰。

此次習拜會中，美方不時還關注了台灣，也確實值得稱道。但是後續的發展，比如北京將如何回應美方聯中抗俄的策略，對此台灣的槓桿還是十分有限，仍舊令人憂心。相對的，此次習近平勝利的外交出擊，確實給中國累積了不少政治籌碼，重新開創了中國外交的新頁，以便更好地迎接外部的挑戰。