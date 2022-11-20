環時前記者付國豪過世1年秘不發喪 原因竟跟台獨有關

2019年在香港機場反送中運動遇襲的前北京「環球時報」記者付國豪，驚傳已過世一年，其父親稱之所以一年後才公布，是因台獨、港獨等政治因素。

付國豪在2019年8月反送中運動聲勢最浩大的時候，被環球時報派到香港採訪，不料在香港機場被人圍堵並被束帶綁住雙手，並被暴徒踢踹身體和臉部，其畫面震驚大陸與香港。付國豪後於2021年4月離職，並在同年10月因憂鬱症離世。

但他的死訊直到一年後的最近才對外公布，前「環球時報」總編輯胡錫進在微博證實事件，稱「非常震驚、難過」，和幾位同事去天津參加了他的葬禮，並貼出告別儀式的照片。胡錫進稱，付國豪是好兄弟，好戰友，「我為曾經與他同事一場而感到驕傲，也為他受病魔折磨英年早故而唏噓長嘆」。

付國豪的父親在網上說，之所以相隔一年才公開兒子死訊，主要考慮到去年的現在，中華大地疫情肆虐，各級政府疲憊之極，百姓焦慮，加上台灣當局「以虎謀皮，圖謀不軌，台獨企圖暴露無遺」，而且「香港黑惡勢力仍然倡狂」。

他說，「付國豪去世的消息若不選擇一個適當的環境和空間公開，很有可能成為境外居心叵測勢力的投毒素材，這是我不願意看到的，也是國豪在天之靈所不安的。」

他說：「今天我們看到，黨的第二十次代表大會已經圓滿結束，新一屆領導成員已經產生。中國海空軍進行了大規模的軍事演習，極大地震懾了台獨勢力。在香港，一大批倡狂的港獨分子已經服法，香港員警重抖威風。在國內，疫情防控成果已見成效，國人日常生活基本未受影響。因此，我才有可能，將孩子的事情告訴給大家」。