印尼防長訪陸 宣布恢復與共軍聯演聯訓

繼新加坡防長訪問大陸宣布雙方恢復軍演後，印尼防長訪陸也得到一樣的成果，雙方也宣布恢復因為疫情而暫停的兩軍聯演聯訓。

據大陸國防部18日晚間消息，印尼國防部長普拉博沃18日在西安與大陸國防部長魏鳳和見面。魏鳳和指出，當前亞太地區面臨嚴峻複雜挑戰，雙方應在維護地區安全穩定中發揮更大作用，希望兩軍密切戰略溝通、用好合作機制、深化務實合作、加強多邊協作，保持兩軍關係的良好發展勢頭。

而普拉博沃則表示，印尼方願與大陸一道，落實好兩國元首共識，繼續保持高層往來，加強軍艦互訪等領域務實合作，推動兩軍關係不斷取得新的發展。消息稱，雙方同意恢復因疫情暫停的兩軍聯演聯訓。雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海問題等交換意見。

這是近日第二個與大陸宣布恢復軍事聯合演訓的國家。此前也是在18日，大陸國防部宣布，到訪西安的新加坡國防部長黃永宏與魏鳳和會見，雙方一致同意加快建成中新國防部熱線電話工作，同意於2023年舉行「合作」系列陸、海軍聯合演訓。

此外，魏鳳和還在19日與蒙古防長賽汗巴亞爾視訊會晤。魏鳳和強調，雙方是搬不走的好鄰居、金不換的好伙伴、同甘苦的好兄弟。當前世界進入新的動蕩變革期，雙方要加強溝通、增進互信、深化合作，希望兩軍進一步密切戰略溝通、拓展聯合訓練、深化邊防合作、開展多邊互動，推動兩軍關係不斷邁向更高水平，為維護地區共同安全作出貢獻。

賽汗巴亞爾則表示，願與陸方一道深化人員培訓、國際維和、院校醫療等領域務實合作，共同推進兩國防務關係深入發展。