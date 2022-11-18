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【重磅快評】中美聯繫機制重新開展 美會在台灣問題上退讓？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平對美國總統拜登說：「總統先生多次講過不支持台獨，希望美方將總統先生的承諾落到實處。」（美聯社）
大陸國家主席習近平對美國總統拜登說：「總統先生多次講過不支持台獨，希望美方將總統先生的承諾落到實處。」（美聯社）

在和美國總統拜登、日本首相岸田文雄舉行會談後，大陸國家主席習近平東南亞之行，有關對台的想法和政策，幾乎已經全數攤開，這也應是「新時代黨解決台灣問題的總體方略」重要基調。中美在圍欄之內，互劃了紅線。中美恢復舊有的聯繫機制後，台灣問題的走向，值得關注。

大陸央視播出會談的現場畫面顯示，拜習會中，習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！

習近平還對拜登說，「總統先生多次講過不支持台獨，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

拜登則表示，美方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國。

用大白話來說，北京清楚表達：「台灣問題，我不會退讓，你要說話算話！」；而華盛頓的表態，則是：「我不支持『台獨』，也不想和你打架」。而唯一的紅線則是「台獨」。

在和岸田文雄會談時，日方重申了台海和平與穩定的重要性，也要求中日海空聯絡機制下的熱線將盡快開通；習近平則要求，歷史、台灣等重大原則問題涉及中日關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾，妥善處置。

圍欄清楚了，紅線很明顯就是「台獨」，美方既已表明了不支持「台獨」；北京也強調「台獨」與台海和平穩定水火不容。大陸把紅線劃在「台獨」合情合理。

自北京的角度看，美國支持「台獨」主要是：推出各種挺台灣法案，用美國的國內法來管理台海事務，干預中國內政；二是對台「軍售」，出售尖端武器給台灣「以武謀獨」；三是派高級官員訪台，踏政治底線；四是軍人赴台協助訓練，或拉台灣進入環太軍演。

做好圍欄，劃好「紅線」，明年初美國國務卿布林肯將訪北京，中美聯繫機制重新開展，雙方在氣候、經貿進行對話，這將一定程度上改善目前僵持的中美關係，走出裴洛西事件的低谷。在美國不尋求把台灣問題作為工具遏制中國後，是否美方會在台灣問題上有所退讓，值得進一步關注。

台獨 美國

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