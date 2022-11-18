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疫後首批香港旅行團今抵台 將到台北宜蘭5日遊
自從陸委會此前宣布開放港澳團客來台後，首批香港出發的兩個5日團，已於今（18）日早上出發來台灣，此次規模為28人。據指出，他們將搭乘長榮航空到桃園機場，並至台北、宜蘭等地遊玩。
港媒星島日報報導，香港美麗華旅遊及永安旅遊已經率先開團，2個5日團於18日早上出發，加起來一共28人，為台灣疫後首批香港旅行團。他們預計會到台北、宜蘭等地遊玩，為期5天。
港客何先生指，考慮到機場的出入境限制，並已有近3年沒有出外旅遊，台灣開放香港旅行團入境後，「一開團就報名」，為疫情以來首次出外旅行。另一位港客蔡太太則直言，最盼望到台灣探親，表示疫情後已有幾年未見親戚，直言「好想見孫仔」，未知抵台後會否有自由活動時間，但將會安排親戚到團會合。
報導另引述長榮航空總主任陳水鋒指，公司打算逐步增設來往港台航班，將會由現時每日1班，在12月增至每日3班。期望可以在2023年將航班增加至每日9班，盡快回復疫情前的航班次數。據旅客指出，疫情前來回台港機票約港幣2,000元（約合台幣8,000元），惟此次來回機票約4,000元（約合台幣1萬6,000元）。
此前陸委會於11月3日宣布自7日起開放港澳的團客來台，可由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，但要求每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天；另外政府也已開放非免簽國民眾來台進行一般社會訪問及觀光。不過對於大陸團客、小三通等兩岸人員往來與旅遊，目前則是仍未開放。
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