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小三通舌戰 陸國台辦：民進黨恢復交流是假、阻止是真

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
為關心小三通客運重啟議題，福建廈門、莆田市台協日前組織走訪陸方小三通口岸了解情況，行程從五通碼頭參觀口岸聯檢設施到貨運現場。圖為客運船「迅安」號停靠在五通碼頭。廈門台協提供
為關心小三通客運重啟議題，福建廈門、莆田市台協日前組織走訪陸方小三通口岸了解情況，行程從五通碼頭參觀口岸聯檢設施到貨運現場。圖為客運船「迅安」號停靠在五通碼頭。廈門台協提供

陸方聲稱，對於恢復小三通大陸沒有障礙，但陸委會強調，需要我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調。面對小三通客運重啟議題陷入舌戰，大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日再次強調，只要民進黨撤除自己故意設置的障礙，金廈兩地通航就可以恢復正常，並抨擊民進黨堅持必須「政府間協商」、「官方層面溝通」才能復航，說明他們恢復兩岸交流是假，繼續阻止是真。

朱鳳蓮18日以書面方式，回應小三通議題。她說，福建沿海與金門、馬祖地區的「小三通」已行之有年，涉及的航線、航點、參與的航運公司以及有關通關、入境、檢疫檢驗等，已形成一套成熟有效的規範和做法。

因此，朱鳳蓮表示，只要民進黨當局撤除自己故意設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求，循已有的模式聯繫溝通，處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。

她抨擊，在事實面前，民進黨當局卻一再堅持必須經由所謂「政府間協商」、「官方層面溝通」才能復航，說明他們恢復「小三通」是假，繼續關閉是真；恢復兩岸交流是假，繼續阻止是真；關心民眾福祉是假，謀取政治私利真。相信廣大台灣同胞看得清清楚楚。

朱鳳連最後說，她願再次重申，對於恢復兩岸「小三通」，大陸方面沒有任何障礙。有關方面已經做好充分準備，隨時可以投入運營。「奉勸民進黨當局，不要再以欺騙性伎倆繼續損害兩岸同胞特別是台灣同胞的切身利益,而應盡快取消單方面設置的人為限制。」

在此之前，國台辦於16日舉辦例行記者會時，新聞局長、發言人馬曉光曾對小三通客運重啟，航空客運航點恢復表示，中斷直接往來是「民進黨當局單方面所為」，並說「在大陸看來這些航點我們都沒有停，這一年多來，民進黨當局反覆說要逐步恢復兩岸人員交往，我們聽了無數次，始終只聞樓梯響，不見人下來」。

不過，陸委會當時回應說，長期以來，有關「小三通」航班相關安排，航線管理及「ＣＩＱＳ」（通關檢疫團隊）港口實務運作配合事項，雙方已有既定聯繫機制，「因涉及運量對等考量及公權力事項，一向是由我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，非航運公司可自行決定」。

陸委會表示，政府了解台商期盼「小三通」客運早日復航，將依整體情勢持續滾動評估，「重要節日啟動客運航班是可能的作法」，在做好相關準備及溝通後，會適時公布重啟小三通客運航班時間和內容。

小三通 民進黨 航班

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