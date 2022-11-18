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出席APEC 習近平：建設共同富裕的亞太

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
APEC第二十九次領導人非正式會議18日在泰國曼谷舉行。取自央視
APEC第二十九次領導人非正式會議18日在泰國曼谷舉行。取自央視

亞太經濟合作會議（APEC）第二十九次領導人非正式會議18日舉行，大陸國家主席習近平在會上對亞太地區發展提出四點建議，要建設和平穩定、「共同富裕」、清潔美麗、守望相助的亞太。

據新華社，習近平18日以「團結合作勇擔責任　構建亞太命運共同體」為題，在會議上發表講話。他首先提到，當前，新冠疫情反覆，世界經濟復甦面臨各種挑戰，單邊主義、保護主義上升，全球產業鏈供應鏈受到衝擊，通貨膨脹、糧食、能源安全等問題複雜嚴峻。

面對新形勢，習近平提出四點建議，第一，維護國際公平正義，建設和平穩定的亞太；第二，堅持開放包容，建設共同富裕的亞太；第三，堅持綠色低碳發展，建設清潔美麗的亞太；第四，堅持命運與共，建設守望相助的亞太。

習近平呼籲APEC成員，應該堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視各國合理安全關切，透過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。

他說，要堅持開放的區域主義，加強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，推進貿易和投資自由化便利化，穩步推進區域經濟一體化進程，早日建成高水準的亞太自由貿易區，要促進亞太全體人民共同富裕。

習近平表態，中方願和有關各方高質量實施《區域全面經濟夥伴協定（RCEP）》，繼續推進加入《跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）》和《數位經濟夥伴關係協定（DEPA）》，並稱明年中方將考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

習近平接著按照近日出訪慣例，提到中共二十大上月召開，中方將堅持走中國式現代化道路，並談到泰國諺語「撒什麼種子結什麼果」，呼籲APEC成員共同培育亞太共同發展的繁榮之花。

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