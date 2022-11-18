美參議員推動禁止美政府與陸晶片製造商交易

據美國政治新聞網站Politico援引知情人士指稱，美國民主黨參議院多數黨領袖查克舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員約翰科寧（John Cornyn）正在努力遊說美國政府禁止與中國大陸晶片製造商展開業務。

據路透社，相關報告稱，參議員們希望將他們的修正案納入今年美國國防授權法案 (NDAA) 的最終版本，該修正案阻止聯邦政府獲得中國公司製造的半導體產品和服務。

據Politico稱，該措施將擴大第889條中已經禁止政府機構與使用其技術的中國電信公司或承包商開展業務的條款。

2023 財年美國國防授權法案必須在今年晚些時候通過參議院和眾議院，然後才能送交白宮供美國總統拜登簽署成為法律。

上個月，拜登政府已公布一套全面的出口管制措施，限制先進晶片及相關技術、設備出口中國大陸。此次新限令影響範圍廣泛，為拜登政府迄今最激進的管制措施，其影響可能超出半導體領域，並延伸到電動車、航太及智慧手機等需高效能運算的產業。