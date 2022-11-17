習近平會見岸田文雄 籲在海洋和領土爭端管控分歧

大陸國家主席習近平17日會見日本首相岸田文雄，雙方除了談及台灣問題外，對於釣魚台等議題受到關注，據大陸官媒報導，習近平表示，中日在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。

據人民日報報導，習近平表示，中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，擁有很多共同利益和合作空間，中日關係的重要性沒有變，也不會變。他說，中方願和日方一道，從戰略高度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關係。

習近平強調，雙方應該以誠相待、以信相交，恪守中日四個政治文件原則，總結汲取歷史經驗，客觀理性看待彼此發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策中去。

習近平接著提到，「歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。」中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政。

他還說，中日兩國社會制度和國情不同，雙方應該相互尊重，增信釋疑。在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。

習近平呼籲雙方展開各領域交流，並指中日兩國經濟相互依存度很高，要在數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面加強對話合作，踐行真正的多邊主義，推進區域一體化進程。

據人民日報報導，岸田文雄回應稱，日中作為近鄰，互不構成威脅，需要也應該和平共處。「日本的發展繁榮離不開中國，反之也同樣。」他還提到，在台灣問題上，日方在日中聯合聲明中做出的承諾沒有絲毫變化。

據報導，中日雙方一致同意，保持高層交往和對話溝通，增進政治互信，推進務實合作，擴大人文交流，加強國際地區事務協調合作。