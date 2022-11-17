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會岸田文雄 習近平要求台灣問題必須「妥善處之」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平（右）與日本首相岸田文雄17日在泰國曼谷會談。（美聯社）
大陸國家主席習近平（右）與日本首相岸田文雄17日在泰國曼谷會談。（美聯社）

大陸國家主席習近平17日在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄，習近平指出，中日關係的重要性沒有變，也不會變，歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。

據央視目前揭露訊息，習近平會見岸田文雄時，表述內容主要有三點：一，中日關係的重要性沒有變，也不會變；二，歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之；三，兩國經濟相互依存度很高，兩國應該著眼各自長遠利益和地區共同利益。

習近平17日抵達泰國曼谷，當地時間下午在曼谷的APEC中國代表團駐地會見岸田文雄，同一日，習近平還會見了新加坡總理李顯龍、菲律賓總統小馬可仕。

今天下午，大陸外交部召開例行記者會時，發言人毛寧對中日元首會晤表示，中日互為近鄰，同為地區重要國家。今年是兩國邦交正常化50周年，中方希望雙方能夠堅持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

17日，日本首相岸田文雄抵達曼谷APEC中國代表團駐地，會見習近平。央視
17日，日本首相岸田文雄抵達曼谷APEC中國代表團駐地，會見習近平。央視

習近平 岸田文雄

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