聽新聞
test
0:00 / 0:00
會岸田文雄 習近平要求台灣問題必須「妥善處之」
大陸國家主席習近平17日在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄，習近平指出，中日關係的重要性沒有變，也不會變，歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。
據央視目前揭露訊息，習近平會見岸田文雄時，表述內容主要有三點：一，中日關係的重要性沒有變，也不會變；二，歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之；三，兩國經濟相互依存度很高，兩國應該著眼各自長遠利益和地區共同利益。
習近平17日抵達泰國曼谷，當地時間下午在曼谷的APEC中國代表團駐地會見岸田文雄，同一日，習近平還會見了新加坡總理李顯龍、菲律賓總統小馬可仕。
今天下午，大陸外交部召開例行記者會時，發言人毛寧對中日元首會晤表示，中日互為近鄰，同為地區重要國家。今年是兩國邦交正常化50周年，中方希望雙方能夠堅持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言