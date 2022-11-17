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蔡總統在美智庫演說「示警中國威脅」 陸方稱誤導國際

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳政錄／北京報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳政錄／北京報導

蔡英文總統16日透過預錄影片方式，在美國「為自由而奮鬥」研討會致詞，分享台灣民主轉型經驗，並示警中國大陸威脅。大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日晚間回應說，「民進黨當局」慣於以各種名目、借各種平台搞美台勾連，誤導國際視聽，但「倚美謀獨」注定失敗。

朱鳳蓮說，「民進黨當局慣於以各種名目、借各種平台搞美台勾連，企圖編造各種虛假敘事，愚弄台灣民眾、誤導國際視聽，謀取政治私利。」

她說，正告民進黨當局，「倚美謀獨」注定失敗，愚弄民眾不會得逞。

「為自由而奮鬥」研討會由美國「國家民主基金會」、「布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）」及「自由之家（Freedom House）」共同在美國德州達拉斯市舉辦。美國前總統小布希（George W.Bush）親自出席活動，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則另以視訊方式與會。

蔡總統致詞表示，台灣就有為自由而奮鬥的經驗，並指「近年來，我們美麗的家園面對來自威權鄰居、中華人民共和國日益升高的威脅。」

她說，中國大陸採取種種行動，從每日的軍事恫嚇、灰色地帶行動和影響力操作，到網路攻擊和施加經濟脅迫，藉以製造疑慮，並讓台灣人民對長期以來努力爭取的民主生活方式失去信心。但是，台灣人民持續沉著冷靜地面對這些接踵而來的威脅，運用自己的技能及專業知識對抗威權干預，從未迴避。

美國 民進黨 台灣人

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