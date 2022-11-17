劉大年：兩岸密切交流30年的積累 脫鉤不適用台灣

大陸與美國恢復領導人面對面對話後，如何持續影響各領域受到關注。學者劉大年認為，2.0版的冷戰，已不再是意識形態主導，而是由經濟主導、技術領先，台灣身處地緣政治高風險中，如何應對是一大考驗，尤須注意的是脫鉤並不適用於台灣。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年17日在啟思民本基金會主辦的「啟思國際專家論壇」上指出，拜登（Joe Biden）對中國大陸政策是「川規拜隨」，還繼續加碼各種措施，而且較川普（Donald Trump）政府系統式、聯合盟邦制裁大陸。在半導體等高科技領域，美國對國內補貼、對中國大陸防堵、禁止手段「三支箭齊下」推動與中國大陸脫鉤，敏感程度越高項目，各國均面臨選邊站壓力。

他預期，未來拜登在經濟上會繼續對中國大陸圍堵，以求與大陸生產脫鉤、技術不分離、市場不脫鉤，「美國真正目的是抗中排中來保美，保住美國利益」。

劉大年也指出，目前大陸經濟方式有點改變。現在是「政左經不右」，國有企業重要性增加，「十四五規畫」強調實體經濟、重製造業、提高環保要求、分配重於成長。他認為，習近平在經濟立場會更堅定，會做他想做的事情、達到供應鏈自主。但他指出，要證明中共經濟體制優越的話，未來要能夠高成長，對經濟也是考驗。

劉大年認為，美中經濟對抗會「綿延無期」，中國大陸對美國推動台灣產業與大陸脫鉤也尋求反制，未來美中台三方產業競合將更為複雜。在此之下，台灣應以降低衝突為主要目標。

他認為，兩岸密切交流30多年累積的產業結構很難在短時間內撤回來，「脫鉤不適用台灣」。去年對大陸出口（含香港轉口）占42.3%，比率非常高。台灣經濟過去兩年是靠出口帶動，9月出口衰退，主要是對大陸出口衰退，背後原因是需要正視的問題。他直言，可預期兩岸未來政治零和持續，但要避免經濟零和。「如果跟中國大陸經濟零和，對台灣傷害會非常大」。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文則認為，俄烏戰爭對於中國大陸思考對台戰爭跟應對，是很好的參考範本。他指出，8月「圍台軍演」是30年來前所未有、是大陸精心設計的一場圍台、展示軍事現代化的操演，順勢把兩岸軍事對比狀態完全推翻，「台海中線目前已經完全虛化，共軍機艦無視以前海峽默契線，不斷進逼」，軍事態勢大幅向中國大陸傾斜。

與此同時，共軍殲20、運油20大量服役，也可能更多搭配到未來對台的作為。鄭繼文認為，另外值得注意的是共軍東部戰區海軍司令、陸軍司令都對台海當面軍職有所歷練。尤其海軍司令王仲才以前是海警司令，須留意未來「海軍海警一體化」，是很熟練的，之前在釣魚台與日本博弈更取得過豐富經驗，共軍海軍海警未來在台海配合值得關注。

他指出，8月軍演，共軍船艦在台海周邊活動最多達到13艘，未來搭配海警這樣的博弈，對國軍海軍任務會「更為吃重」，在作業油料跟零部件耗損上，能不能經得起這樣的對弈，是很大問題。整體來說，台海周邊空域、海域的雙方應對來講，「確實對國軍壓力會越來越大」。