上海造衛星52年 第100顆升空

遙感三十四號03星15日從大陸酒泉衛星發射中心發射升空。這顆衛星乃「上海造」，也是中國航天科技集團八院（簡稱八院，地處上海）的衛星研製主力軍——509所造的第100顆衛星。

中新社報導，八院方面透露，站在下一個百星的新起點，509所作為中國大陸空間（太空）技術研究及衛星研製生產的主力軍，在氣象衛星領域，將全力推進風雲五號、風雲六號衛星論證實施，加速構建第三代風雲氣象體系；在行星探測領域，將立足行星探測重大工程，推動火星取樣返回、木星系等各項任務論證及實施。

上海航天的「造星」之路從509所起步。1970年，「上海造」的第一顆衛星——長空一號衛星開始工程研製，由彼時的上海汽輪機廠七〇一車間，也就是現在的八院509所承擔抓總工作。

1975年7月，長空一號衛星發射，成為中國大陸成功發射的第三顆衛星，也是中國大陸首顆飛行成功的三軸穩定衛星。

上海航天是中國大陸氣象衛星的搖籃。20世紀80年代，八院509所全面轉入氣象衛星的研製，完成了由科學試驗衛星向業務應用衛星的跨越。

中國大陸是世界上少數幾個同時擁有極軌和靜止軌道氣象衛星的國家之一。自1988年風雲一號A星發射，中國航天共完成兩代四型19顆風雲氣象衛星的發射，實現了大陸氣象衛星事業從無到有、從小到大、從弱到強的歷史跨越。

這些風雲氣象衛星均由八院509所研製。其中，風雲三號衛星在國際首次實現了「上午軌道+下午軌道+晨昏軌道」的三星組網業務觀測能力。

除了風雲氣象衛星，這些年，509所的「上海造」衛星中還有一些「名」星，比如「天問一號」火星環繞器，它攻克了火星制動捕獲等關鍵技術，助力中國大陸首次自主火星探測任務取得圓滿成功。