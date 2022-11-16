大陸稱小三通毫無障礙 陸委會：需兩岸溝通才能執行

對於大陸國台辦16日記者會上指出，小三通「大陸方面沒有任何障礙」，強調只要民進黨當局「撤除自己設置的障礙」，金廈通航就可恢復正常。對此陸委會晚間回應稱，小三通需要兩岸雙方航管部門許可，故需雙方溝通或相互配合，才能執行。

陸委會16日晚間回應國台辦的說法，除強調需兩岸溝通外，還指出這不是航運公司可以自行決定。陸委會強調，長期以來，有關小三通航班相關安排，航線管理及「CIQS」（通關檢疫團隊）港口實務運作配合事項，雙方已有既定聯繫機制，「因涉及運量對等考量及公權力事項，一向是由我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，非航運公司可自行決定」。

陸委會並指出，有關小三通船舶往來，我方主要規定在「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」；並表示，政府了解台商期盼「小三通」客運早日復航，將依整體情勢持續滾動評估，「重要節日啟動客運航班是可能的作法」，在做好相關準備及溝通後，政府會適時公布重啟小三通客運航班之時間和內容。

此前受立委陳玉珍委託，福建台商15日組團赴廈門五通碼頭，實地了解情況，廈門台協會長吳家瑩、莆田台協會長李木榮在考察後均表示，廈門恢復「小三通」客運船班條件已一切完備，盼盡快復航。大陸業者廈門輪船公司董事長盧炳雄也稱，「小三通」航線是通過「小三通航班協商機制」來協商航線、航班安排的，不存在需要官方溝通或民間協商來促成的問題。

而陸委會除了曾經公開指出大陸方面「CIQS」人員早已全撤、「沒有準備」之外，還多次表示過，小三通客運復航，除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，尚需整體評估兩岸互動等最新情勢；此外，陸委會也曾指出，大陸「動態清零」也是評估因素之一。