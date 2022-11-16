劉兆玄擬12月率團赴北京　國台辦：歡迎兩岸經貿合作

今年兩岸企業家峰會年會預定12月20日在廈門開幕，據悉，為維繫兩岸經貿交流，峰會台方理事長、前行政院長劉兆玄預計月底率團赴陸，首站北京。大陸國台辦發言人馬曉光16日對此一訊息表示，「如果有確定的消息，我們會及時地發布」，他也表態陸方的態度是歡迎兩岸經貿界人士多交流、多合作。

馬曉光說，據了解，雙方正在就舉辦今年兩岸企業家峰會年會事宜進行溝通，如有確定消息會及時發布。

他說，我們（大陸）態度是一貫的，我們支持、鼓勵、歡迎兩岸經貿界人士多交流、多合作，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

今年兩岸企業家峰會年會預定12月19、20日在廈門國際會議中心舉行，20日為開幕式，據悉，為親自出席，並維繫兩岸經貿交流，劉兆玄預計月底率兩岸企業家峰會台方秘書處組團赴陸，首站北京，預計會見大陸涉台高層，接著一路往南，赴兩岸企業家峰會南京永久會址、台商聚集地等，最後到廈門出席年會，這將是中共二十大召開後，首個訪陸的大規模台灣工商代表團，也是層級最高的兩岸經貿交流活動。