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劉兆玄擬12月率團赴北京　國台辦：歡迎兩岸經貿合作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人馬曉光。攝影／記者陳政錄

今年兩岸企業家峰會年會預定12月20日在廈門開幕，據悉，為維繫兩岸經貿交流，峰會台方理事長、前行政院長劉兆玄預計月底率團赴陸，首站北京。大陸國台辦發言人馬曉光16日對此一訊息表示，「如果有確定的消息，我們會及時地發布」，他也表態陸方的態度是歡迎兩岸經貿界人士多交流、多合作。

馬曉光說，據了解，雙方正在就舉辦今年兩岸企業家峰會年會事宜進行溝通，如有確定消息會及時發布。

他說，我們（大陸）態度是一貫的，我們支持、鼓勵、歡迎兩岸經貿界人士多交流、多合作，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

今年兩岸企業家峰會年會預定12月19、20日在廈門國際會議中心舉行，20日為開幕式，據悉，為親自出席，並維繫兩岸經貿交流，劉兆玄預計月底率兩岸企業家峰會台方秘書處組團赴陸，首站北京，預計會見大陸涉台高層，接著一路往南，赴兩岸企業家峰會南京永久會址、台商聚集地等，最後到廈門出席年會，這將是中共二十大召開後，首個訪陸的大規模台灣工商代表團，也是層級最高的兩岸經貿交流活動。

知情人士說，在海基、海協兩會協商停頓已久下，大家都期待兩岸企業家峰會能持續交流，為經貿帶來正面效益，如今因疫情這麼久沒來，他們（峰會）也想藉此機會安排久一點，跟台商、陸方有多一些交流。

由兩岸企業家峰會主辦的「海峽兩岸產業合作區數字化低碳化發展論壇」，日前在湖南舉行，圖為湖南會場畫面。兩岸企業家峰會提供
由兩岸企業家峰會主辦的「海峽兩岸產業合作區數字化低碳化發展論壇」，日前在湖南舉行，圖為湖南會場畫面。兩岸企業家峰會提供
兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄。記者林宸誼／攝影
兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄。記者林宸誼／攝影

馬曉光 廈門 北京

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