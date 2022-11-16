京東科技香港上市 最快年底獲北京批准
路透引述知情人士透露，京東集團旗下京東科技希望在香港上市的計劃，最快於今年年底獲得北京監管機構的批准。
知情人士表示，京東科技的IPO規模尚未決定，可能低於此前20億美元(約156億港元)的目標，因為全球對新股發行的需求仍然疲弱。如果上市獲得批准，上市時間仍不清楚，要取決於市況。
京東科技今年1月底首次向中證監提出申請，尋求在境外上市。
報導指出，大陸證監國際部最近再次審查京東科技的申請，並與其他相關監管機構進行接觸，徵求他們對其業務的意見。
今年5月，路透曾報導京東科技無法取得監管放行，造成香港IPO計劃擱置。消息人士指出，自10月中以來，投行已經重啟京東科技的香港上市工作。
京東科技前身為京東數科，主營金融科技業務，曾在2020年向上交所科創板提交上市申請，惟獲受理後一直沒有新進展，直至去年4月撤回科創板IPO申請。
去年1月，京東把雲及人工智能（AI）業務與京東數科整合，正式成立京東科技。
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