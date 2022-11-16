京東科技香港上市 最快年底獲北京批准

中共新一代領導班子，用人打破諸多慣例，習近平領銜24名中央政治局委員（含7名常委），將如何主宰未來五年世界第一大人口的國家，以及世界第二大的經濟體，眾所矚目，儘管兩岸近年互動氣氛不佳，投資環境不如以往，但中國大陸至今仍是台商布局最深的地區，因此未來五年主宰中共政治系統的24人應該要被認識，經濟日報特別推出中央政治局24人台商必讀專題，讓讀者快速了解習家軍的核心班底。

2022-11-17 15:16