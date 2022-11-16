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彭麗媛恩師金鐵霖病逝 曾說彭是他培養最好的學生

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
習近平夫人彭麗媛（左）早年向其恩師、中國音樂學院前院長金鐵霖（右）獻花。（取自網路）
習近平夫人彭麗媛（左）早年向其恩師、中國音樂學院前院長金鐵霖（右）獻花。（取自網路）

習近平夫人彭麗媛的老師金鐵霖昨天病逝，享年83歲，金鐵霖是大陸著名聲樂教育家，前中國音樂學院院長，他曾說彭麗媛是他培養最好的學生，其他的得意門生還有著名歌唱家宋祖英、閻維文、戴玉強、張也、李谷一等。

中國音樂學院發出訃告，指前中國音樂學院院長金鐵霖於15日11時許在北京因病逝世。金鐵霖曾擔任北京市文聯主席，中國民族聲樂藝術研究會會長，先後被多所大學和藝術團體聘為客座教授、藝術顧問。

金鐵霖與習近平夫人彭麗媛是師徒關係，中新網曾報導，1980年代，彭麗媛師從金鐵霖，學習民族聲樂，在中國音樂學院先後取得本科和碩士學位，是中國首位民族聲樂碩士。

金鐵霖多年前在其自傳「金聲玉振—金鐵霖傳」發布會前接受採訪時，表示「彭麗媛是我培養得最好的學生」。

金鐵霖在書中回憶，自己剛借調到中國音樂學院不久，當時的院長李凌就向他推薦彭麗媛。「第一次見面，感覺她特別純樸，但一聽她唱歌，又覺得她表演很自信，聲音也很自然。」他指彭麗媛不但悟性極高，還十分刻苦，而且愛琢磨，那幾年她幾乎把所有能用的時間都利用起來去琢磨自己的演唱方法。

金鐵霖說，「1993年，彭麗媛曾在新加坡舉辦過個人演唱會，向世界展示了中國聲樂的風采，她在民族聲樂實踐上能夠體現出我的教學，我的思想和我們共同希望走的中國聲樂之路，在這方面她做得是最好的，她是中國民族聲樂的領軍人物。」

除了彭麗鍰，著名歌唱家宋祖英是他培養的第一個博士生，前後跟金鐵霖學習了23年。

彭麗媛 北京 習近平

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