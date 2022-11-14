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獨厚「新疆小祖宗寵物用品」？新疆澄清，影片被剪輯

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
烏魯木齊市商務局書記閆峻在發布會上講到居民關注的寵物用品購買時，直接點名提到：大家可以通過抖音搜索「新疆小祖宗」寵物用品店可以進行購買，並全城配送。（搜狐網）
烏魯木齊市商務局書記閆峻在發布會上講到居民關注的寵物用品購買時，直接點名提到：大家可以通過抖音搜索「新疆小祖宗」寵物用品店可以進行購買，並全城配送。（搜狐網）

新疆烏魯木齊市商務局針對網上流傳疑似該市疫情防控新聞發佈會為一家寵物用品打廣告的視頻做出聲明，稱該企業為了自我宣傳，對新聞發佈會視頻進行剪輯，在網絡上造成了極為惡劣的影響，相關部門已介入調查。

烏魯木齊市商務局於星期天（11月13日）在微信公眾號「烏魯木齊商務糧食」發佈了關於星期六（11月12日）烏魯木齊市疫情防控新聞發佈會相關視頻的聲明。

聲明稱，近期，針對廣大市民反映的特殊生活物資特別是孕嬰用品、寵物用品保供問題，為充分滿足各族群眾多樣化個性需求，烏魯木齊市商務局在做好糧油米麵肉菜蛋奶等基本生活必需品保供的基礎上，積極挖掘資源，對接相關企業，拓寬供應渠道，篩選出喜洋洋愛嬰、童泰孕嬰、德匯廣場等孕嬰用品企業三家，寵樂嘉動物醫院、阿聞寵物、新疆小祖宗寵物用品等寵物用品供應企業三家。

聲明也稱，為了便於居民購買，在11月12日烏魯木齊市疫情防控新聞發佈會上公佈了相關企業名單。

聲明指出，其中新疆小祖宗寵物用品為電商企業新疆哎呦餵食品有限公司的線上子平台，該企業為了宣傳自身，對新聞發佈會影片進行剪輯，將寵樂嘉動物醫院、阿聞寵物兩家企業刪除，只保留了新疆小祖宗寵物用品1家，斷章取義、混淆視聽，在網絡上造成了極為惡劣的影響，相關部門已介入調查。新疆商務局將保留對其追究法律責任的權利。

寵物 新疆 烏魯木齊

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