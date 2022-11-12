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天舟五號對接中國太空站只花兩小時 創世界紀錄！

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
今日上午，長征七號遙六運載火箭在大陸海南文昌航太發射場成功發射，將天舟五號貨運飛船精準送入預定軌道。(新華社)
今日上午，長征七號遙六運載火箭在大陸海南文昌航太發射場成功發射，將天舟五號貨運飛船精準送入預定軌道。(新華社)

大陸在太空領域再創新紀錄。據中國載人航太工程辦公室消息，天舟五號貨運飛船今（12）日上午10時3分成功發射入軌後順利完成狀態設置，於12時10分採取自主快速交會對接模式，成功對接於中國大陸太空站天和核心艙後向埠，全程只花約兩小時，創下世界紀錄。中國大陸太空人首次在太空站迎接貨運飛船來訪。

據央視報導，此次任務中，首次實現了兩小時自主快速交會對接，創造了世界紀錄。這一技術突破對於提升中國大陸太空站交會對接水準，提升中國大陸太空站任務應急物資補給能力具有重要意義。

中國航天科技集團一院長征七號運載火箭總體主任設計師邵業濤對新華社表示，天舟五號貨運飛船在火箭點火起飛後約2個小時，順利與在軌運行的太空站組合體進行自主快速交會對接，這是中國太空站建造階段最快速的交會對接，象徵著中國大陸快速交會對接技術成功在軌驗證。

同時，邵業濤指出，隨著中國大陸太空站轉入長期在軌運營階段，未來幾年，長征七號運載火箭將保持每年2次左右的發射頻率，為太空站天地物資運輸提供保障。

邵業濤指出，長征七號運載火箭近地軌道運載能力達14噸，可實現太陽同步軌道9.5噸的運載能力，既可發射天舟貨運飛船，也可發射其他衛星，將在中低軌衛星發射中發揮更大作用。

按計劃，天舟五號貨運飛船不僅要完成上行物資的使命，還將承擔實驗支持的職責。此次發射的天舟五號貨運飛船裝載了神舟十五號3名太空人6個月的在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資，還搭載了「澳門學生科普衛星一號」、宇航用氫氧燃料電池、太空寬能譜高能粒子探測載荷等試驗項目。這些載荷將在太空失重環境下展開科學實驗，對一些前沿航太關鍵技術進行驗證。

此外，天舟五號貨運飛船還搭載了植物種子，用於開展航太育種實驗。種子主要包括水稻、小麥、玉米等主糧作物和少量林木種子。後續，這些種子將通超載人飛船返回地面，經過地面培育後投入市場。

此次天舟五號貨運飛船上搭載的由航天科技集團五院自主研發的燃料電池發電系統載荷，計畫開展中國大陸首次燃料電池太空在軌試驗，為後續宇航燃料電池應用設計提供理論指導和資料支撐，推動宇航燃料電池工程應用發展，為中國大陸載人探月任務推進提供支援。

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