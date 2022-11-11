追蹤位置及個人數據？許多維吾爾語應用程式發現大陸間諜軟體

網路安全研究人員表示，他們在維吾爾語的應用程式中發現了中國間諜軟體的證據。這些軟體可以追蹤生活在中國及其境外的維吾爾人的位置並收集他們的個人數據。

維吾爾人是一個主要生活在中國西北地區的突厥語穆斯林民族。不久前的一份聯合國報告稱北京可能在那裡犯下了反人類罪。

美國和其他西方國家的政界人士認為，中國對待維吾爾人的方式相當於種族滅絕。

可疑的第三方應用網店

總部位於舊金山的網路安全公司Lookout周四（11月10日）發布的一份報告稱，自2018年以來，已發現多個維吾爾語的安卓應用程式被與中國國家支持的駭客組織有關的兩類間諜軟體滲透。

這些應用程式包括字典、宗教應用程式、地圖，甚至還有在第三方網路商店出售或者在Telegram的維吾爾語頻道上分享的盜版WhatsApp。

這些軟體無法進入官方的Google Play網店。該網店在中國被封鎖，導致中國用戶不得不使用第三方應用網店。

報告說，這些間諜軟體讓駭客能夠收集用戶隱私數據，包括位置、聯系人、通話記錄、短信和文件，還可以拍照和記錄通話。

研究人員說，這些應用程式可能被用來偵察所謂宗教極端主義或分裂主義的證據。大量維吾爾人因此項指控被判刑，有些刑期長達幾十年。這是中共在新疆以反恐為名進行全面鎮壓的主要說辭。

觀察家們說，這些措施相當於大規模建立集中營。

也有大量的維吾爾人散居在中亞和土耳其。

「這場運動似乎主要針對中國境內的維吾爾人。然而，我們發現，有證據表明，新疆以外的穆斯林和維吾爾人已成為更廣泛的目標。」報告說，「我們分析的幾個樣本，都偽裝成其他穆斯林人口為主的國家的地圖應用程式，比如土耳其或阿富汗。」

跨境監視和脅迫

多年來，中國對新疆的維吾爾人進行大規模監控，建立了一個跨越整個區域的監控平台，從維吾爾人的手機中收集他們的個人資料，並通過面部識別追蹤他們的行動。

中國的幾家生產監控和攝像設備的公司因涉嫌參與侵犯人權而受到美國的制裁。

生活在國外的維吾爾人說，中國新疆的警察試圖進行跨境監視和脅迫。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇告訴彭博新聞社，「我們反對對中國的胡亂猜測和惡意誹謗」，並稱中國反對「所有形式的網路攻擊」。

報告說，受間諜程式滲透的應用程式的樣本日期起始於2018年，其中絕大多數被滲透的應用程式是在今年下半年發現的。

Lookout研究人員寫道：「儘管國際壓力越來越大，但代表中國國家行為的威脅者仍然可能繼續通過維吾爾語通信平台發布針對維吾爾和穆斯林人群的移動設備用戶的監視軟體。」

（法新社）

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