柬埔寨政府：「支持中國為實現國家統一所做一切努力」

大陸總理李克強到訪柬埔寨後，雙方發布聯合公報，其中柬埔寨政府強調堅定支持一中原則、反對任何形式台獨分裂活動，「支持中國為實現國家統一所做一切努力」。

據新華社消息，上述公報係11月11日於柬埔寨金邊發表。當中柬埔寨重申「堅定奉行一個中國原則，反對任何損害中國主權和領土完整的言行，反對任何形式的台獨分裂活動，反對外部勢力以任何藉口干涉主權國家內政，支持中國維護核心利益，支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。公報提到「中方對此表示高度讚賞」。

公報稱，兩國領導人就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識，推進中柬全面戰略合作夥伴關係。

在雙方往來上，公報則稱會加強高層戰略溝通，中國大陸願繼續做好接待西哈莫尼國王和莫尼列太后赴陸「查體休養」工作，歡迎洪森和柬埔寨其他領導人適時訪陸。大陸領導人也願繼續「在雙方方便的時候」訪問柬埔寨。

此外，雙方強調，「南海各方行為宣言」簽署20年來為維護南海和平穩定發揮關鍵作用，呼籲有關各方繼續全面有效落實宣言，深化海上務實合作，在協商一致基礎上早日達成「南海行為準則」。