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拜習會討論什麼 陸外交部：美方應避免誤解誤判
大陸外交部11日宣布，大陸國家主席習近平將在下周出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，與美國總統拜登舉行雙邊會見。對於討論議題為何，中方有哪些期待？大陸外交部發言人趙立堅11日下午在例行記者會上表示，美方應和中方相向而行，妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。
趙立堅表示，中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關係，主張推動構建中美正確相處之道，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。
他說，美方應和中方相向而行，妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。
趙立堅接著繼續表示，中美關係保持穩定發展，符合雙方利益，也是世界各國期待。「我們（中國大陸）希望美方真正本著相互尊重精神，和中方相向而行，為維護世界穩定和發展發揮負責任的作用。」
在此之前，大陸外交部發言人華春瑩11日下午正式宣布，習近平將於11月14日至17日，赴印尼峇里島出席二十國集團（G20）領導人第十七次峰會，並接著在17日至19日訪問泰國，出席亞太經濟合作會議（APEC）第二十九次領導人非正式會議。期間，習近平將應約和法國總統馬克宏、美國總統拜登、塞內加爾總統薩爾、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。
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