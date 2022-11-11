習近平將出席G20、APEC 會見拜登、馬克宏
對於備受矚目的「拜習會」，大陸外交部發言人華春瑩11日正式宣布，大陸國家主席習近平將赴印尼峇里島出席二十國集團（G20）領導人第十七次峰會，並接著訪問泰國，出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議。期間，習近平將應約和法國總統馬克宏、美國總統拜登、塞內加爾總統薩爾、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。
華春瑩表示，應印尼總統佐科邀請，習近平將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席G20領導人第十七次峰會。應泰國總理巴育邀請，習近平將於11月17日至19日赴泰國曼谷，出席APEC第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。
華春瑩表示，與會期間，習近平將應約同法國總統馬克宏、美國總統拜登、塞內加爾總統薩爾、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。
這是中共二十大結束後，習近平的首次出國訪問。
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