快訊

「挑戰者號」太空梭爆炸失事近37年 殘骸在佛州附近海底被尋獲

「無良公關」吵不完…陳時中籲停手 徐巧芯今補提告：我偏不要

習近平將出席G20、APEC　會見拜登、馬克宏

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家主席習近平將在中共二十大後首次出訪。新華社
大陸國家主席習近平將在中共二十大後首次出訪。新華社

對於備受矚目的「拜習會」，大陸外交部發言人華春瑩11日正式宣布，大陸國家主席習近平將赴印尼峇里島出席二十國集團（G20）領導人第十七次峰會，並接著訪問泰國，出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議。期間，習近平將應約和法國總統馬克宏、美國總統拜登、塞內加爾總統薩爾、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。

華春瑩表示，應印尼總統佐科邀請，習近平將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席G20領導人第十七次峰會。應泰國總理巴育邀請，習近平將於11月17日至19日赴泰國曼谷，出席APEC第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。

華春瑩表示，與會期間，習近平將應約同法國總統馬克宏、美國總統拜登、塞內加爾總統薩爾、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。

這是中共二十大結束後，習近平的首次出國訪問。

習近平 泰國 馬克宏

延伸閱讀

美國總統拜登認為馬斯克與美國之外國家合作互動關係需要進一步關注

拜習會敲定14日印尼見 拜登將提台海等一系列關切議題

拜登最新宣示：尋求連任

拜登稱將和習討論台灣 外交部：台美互信良好密切聯繫

相關新聞

共軍第三艘「小航母」正式服役 陸專家：維護領土需求

近日共軍有「小航母」之稱的「075型兩棲攻擊艦」第三艘「安徽艦」遭官宣已正式服役，成為兩年內第三艘這型艦艇服役。大陸軍事...

習近平將出席G20、APEC　會見拜登、馬克宏

對於備受矚目的「拜習會」，大陸外交部發言人華春瑩11日正式宣布，大陸國家主席習近平將赴印尼峇里島出席二十國集團（G20）...

香港法庭批准黎智英聘英國律師 梁振英大批荒謬

香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的訴訟案將於12月開庭。香港律政司上月上訴，欲阻止黎智英聘用英國御用大律師為其辯護，結果日前遭到高等法院駁回。這項決定在週四（11月10日）引起「深紅支持者」的強烈譴責。

大陸與東協「南海行為準則」卡在哪？ 越南：有三處分歧

大陸與東協國家正在談判的「南海行為準則」，歷經數年還未能達成協議，停留在談判階段，對此越南官方近日指出，目前仍存有三處分...

陸氣候特使：中美談判因裴洛西暫停 但溝通一直沒斷

大陸氣候特使解振華近日指出，與美國的氣候商談暫停，係因為美國眾議院議長裴洛西訪台、責任在美國，但他強調雙方的非正式溝通一...

習近平主持政治局常委會議 堅持清零、優化防疫

中國國家主席、中共總書記習近平週四（11月10日）主持召開中央政治局常委會議。這是中共二十大後，中國新一屆領導班子的首次會議，會議聽取了新冠疫情防控工作匯報，習近平重申要「堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。