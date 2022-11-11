共軍第三艘「小航母」正式服役 陸專家：維護領土需求

近日共軍有「小航母」之稱的「075型兩棲攻擊艦」第三艘「安徽艦」遭官宣已正式服役，成為兩年內第三艘這型艦艇服役。大陸軍事專家解讀，這顯示出共軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，「這是由維護國家主權領土完整，維護國家安全的需求而決定的」。

共軍海軍官方微「人民海軍」10日發布消息，揭露安徽艦在某海域組織實戰化訓練的畫面，形同證實第三艘「小航母」正式服役。

對於安徽艦服役，大陸官媒環球時報10日晚間引述大陸軍事專家宋忠平解讀指，在不到兩年的時間，三艘075型兩棲攻擊艦服役並且逐步形成戰鬥力和保障力，「展示出解放軍發展先進武器裝備的決心和緊迫性，這是由維護國家主權領土完整，維護國家安全的需求而決定的」。

宋忠平還表示，作為首艦的「海南艦」已經完成全訓考核，這意味著其已經為後續艦艇奠定扎實的基礎，大大縮短了兩棲攻擊艦的訓練週期，有助於更多的兩棲攻擊艦快速形成戰鬥力和保障力。「這是一個新艦種，在入列後在短時間內摸索出適用的訓練大綱，這是難能可貴的。訓練大綱內容很全面，可對艦載的武器裝備、艦機協同，艦艇和登陸裝備之間的協同等等進行檢驗考核」。

另外一位匿名軍事專家則指出，全訓考核的完成預示著艦艇指揮員和艦員已經完成軍事訓練大綱規定的內容，具備執行戰爭行動和非戰爭行動的任務。

報導整理了近期「075型兩棲攻擊艦」的相關演訓，稱「海南艦」與「廣西艦」已經多次協同訓練，「戰鬥力正在逐漸形成」。據指出，075兩棲攻擊艦是共軍最新一代兩棲作戰的武器裝備，配備了直通甲板和塢艙，可搭載直升機、兩棲氣墊登陸艇、兩棲戰車等兩棲作戰裝備，具備立體登陸作戰能力。

公開資料顯示，前兩艘075型兩棲攻擊艦「海南艦」與「廣西艦」分別隸屬共軍南部戰區與東部戰區。大陸軍事自媒體「星火好望角」近日發文指出，安徽艦很可能也進入東部戰區服役，若是如此，則東部戰區將會配有兩艘「小航母」。