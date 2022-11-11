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香港建立衛星製造中心 年產量可達200顆

中央社／ 香港11日電

正在舉行的第14屆珠海航展日前傳出香港將會製造衛星，據報導，這個衛星生產基地可望明年中落成，隸屬於銳意打造「中國星鏈」工程的香港航天科技集團。

香港文匯報今天在報導中引述香港衛星智能製造中心技術總監胡明遠說，「中心主要目的是要在港建設全產業鏈製造衛星，我們會涵蓋通訊衛星、導航增強衛星、遙感衛星等，不同類型的衛星都可以在我們這個生產線上生產。」

他說，這個中心落成後每年預計可生產200顆1000公斤以下的衛星，「我們一方面會為商業用戶製造衛星，而我們也有自己的星鏈工程，包括『極光星座』和『金紫荊星座』，可以為大灣區以至世界各地居民提供對應的衛星服務」。

據指出，中國航天科技集團有限公司第八研究院（簡稱航天八院）負責為相關中心建立生產線。

胡明遠說，中心已聘用本地多名大學生，為香港提供科研崗位，預料未來可以吸引更多年輕人加入這個行業。

香港衛星製造中心位於九龍將軍澳，今後生產的衛星完全是「香港製造」。

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