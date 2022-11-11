陸氣候特使：中美談判因裴洛西暫停 但溝通一直沒斷

大陸氣候特使解振華近日指出，與美國的氣候商談暫停，係因為美國眾議院議長裴洛西訪台、責任在美國，但他強調雙方的非正式溝通一直沒有中斷。

據新華社10日晚間消息，解振華在埃及出席COP27大會時受訪指出，大陸與美國在氣候變化問題上有著很好的長期合作歷史，共同讓《巴黎協定》生效。2021年雙方發表兩個聯合聲明，準備成立聯合工作組。「然而，在雙方合作進展非常順利的時候，美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）竄訪中國台灣地區，嚴重違反中美三個聯合公報規定，損害了中國主權和領土完整」。

他稱，「我們宣布中美氣候變化的商談暫停，責任在美國」，但他補充道，「不過中美之間的非正式溝通一直沒有中斷」。

另外，針對美國表示中國大陸也應該承擔「損失與損害」賠償資金，解振華則回應稱，「到目前為止，（美方）沒有人和我提出這個問題，好像也不好意思和我提出這個問題」。他強調「中國也是發展中國家，今年氣候災害也給中國帶來巨大損失。對於發展中國家的遭遇，我們感同身受，也非常支持他們的要求」。

解振华還強調「共同但有區別的責任」，他指出在資金問題上，2009年在哥本哈根會議上發達國家就承諾每年拿出1,000億美元，已經13年了，直到現在還沒有落實。「我建議發達國家今年先拿出1,000億美元, 而且還要按照要求確定2025年之後進一步增資的時間表和路線圖」。

他也為大陸新建燃煤電廠辯護，稱雖然作為一個14億人口的大國，大陸為了保障民生、保證電網安全，新建了一些煤電廠，「但它們是世界上最高效的煤電廠」。他並指出，在增加一些煤電的同時，大陸還淘汰了大量傳統的電站，「因此中國並沒有增加新的二氧化碳排放」。