習近平主持政治局常委會議 堅持清零、優化防疫

中國國家主席、中共總書記習近平週四（11月10日）主持召開中央政治局常委會議。這是中共二十大後，中國新一屆領導班子的首次會議，會議聽取了新冠疫情防控工作匯報，習近平重申要「堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。

新華社報導，會議指出，中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻。

會議強調，要堅持「人民至上、生命至上」、落實「外防輸入、內防反彈」總策略，貫徹「動態清零」總方針，「最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

特別的是，會議承諾將改進防疫政策，必要的防疫舉措不能放鬆，但也要「反對不負責任的態度」、「反對和克服形式主義、官僚主義，糾正『層層加碼』、『一刀切』等做法」，保障民眾生產生活服務、看病就醫、加大幫助弱勢群體等基本民生需求。

會議稱要「研究部署進一步優化防控工作的二十條措施」，但並未闡述細節。

中國近期防疫「亂象」頻傳，從鄭州富士康廠內疫情引發大量員工徒步返鄉、甘肅蘭州3歲幼童一氧化碳中毒後因封控搶救不及、到內蒙古呼和浩特一母親跳樓，女兒想求救但門遭焊死...，各種悲劇引發民怨四起。

在週四的政治局常委會議之前，中國衛健委日前曾明確批評「一刀切」和「層層加碼」是嚴重的形式主義、官僚主義。

「清零」何時是盡頭？

美聯社報導，有衛生專家和經濟學家判斷「動態清零」政策可能還會持續一年以上。他們表示，中國數以百萬計的老人群體必須先完成新冠疫苗接種，中國才有可能放寬入境檢疫限制。

美國《華爾街日報》日前引述知情人士報導，中國領導人正考慮逐步開放，但進度將相當緩慢，也不設定時間表。上週，社交媒體流傳中國政府考慮放鬆防疫管制的傳言後，中國公司的股價在香港證券交易所應聲飆漲，但在政府遲遲未證實傳言後，股價有所回落。

中國本波疫情是過去約半年以來的新高峰，路透社報導，全國各地居民和企業都受到干擾，並對金融市場產生影響。有經濟專家預計，中國2022年度經濟增長將降至3％，連去年的8.1%一半都不到。

中國央行10日公布的最新數據顯示，10月份人民幣貸款增加6152億元，比起上月大幅減少，也遠低於於路透社調查的市場預期。新冠疫情的爆發和房地產行業的低迷，對信貸需求造成了影響，全面減弱。

根據中國國家衛健委最新通報，11月9日中國大陸新增1133名本土確診感染者和7691名本土無症狀感染者。疫情遍佈幾乎所有省份，廣東、河南、內蒙古情況最為嚴重。

廣東與北京

中國本波疫情重災區之一的廣州，儘管還沒有採取全城封鎖措施，但當局在10日敦促居民居家辦公，並啟動大規模核酸檢測。廣州擁有近1900萬人口，是中國製造業重鎮。路透社報導，該地病例已連續第三天超過2000例。

「就目前的情況來看，很難說廣州是否會重蹈上海今年春天的覆轍。」野村證券分析師10日在一份說明中寫道，若廣州步上海封城的後塵，「將引發對中國新一輪的悲觀情緒」。

廣州一家遊戲公司的職員Mason Long告訴路透社，當地部分居民正在為封城做準備，許多人已經或正計劃要逃離廣州。

在首都北京，北京國際汽車展覽會10日宣布，鑑於疫情防控將暫停舉辦2022年北京車展。過去一個月，因中共二十大在北京舉行，且當地疫情反覆，有大量民眾反應因被「彈窗」而無法進返北京。

「彈窗」是中國防疫管制手段之一，通過大數據平台，有針對性地讓民眾的手機健康碼APP出現不可消除的警告訊息。在出入公共場合需要掃描健康碼的中國，出現彈窗就意味著寸步難行。

北京11月9日通報新增共95宗本土確診病例，包含無症狀感染者，數字持續上升。

在北京部分地區，居民被要求每天進行新冠檢測。路透社報導，在朝陽區一個住宅大院外，一台大喇叭就反覆播放著呼籲聲音：「在這段大規模的篩檢測試期間，沒有人可以被遺漏。每天都要做新冠檢測。」

（美聯社、路透社、新華社）

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