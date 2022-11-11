封到瘋？不只養「紙狗」 陸大學生還流行集在地上爬行

長時間被封控在校園甚至宿舍裡，已經把大陸的大學生逼瘋了？除了養硬紙板做的假狗，近日大陸大學校園還掀起另一股詭異的風潮—深夜集體在地上爬行。根據網上訊息，包括：中國傳媒大學、北京語言大學、華東師範大學等多所大學都出現了這種現象。

儘管大陸早前有所謂的「爬行養生」的說法，在某些地方的公園裡，有時可見中老年人「組團爬行」。但大學生夜裡集體在學校操場爬行，原因究竟為何？目前仍莫衷一是，但不少人呼籲官方應關心當前大學生的精神狀態。

新冠肺炎疫情迄今已將近三年，世界各國早陸續解封，唯獨北京當局迄今仍堅持「清零」。中共中央政治局常務委員會10日召開會議聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，中共中央總書記習近平就再度重申，必須堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

早前曾有大學生在網上留言稱，「我都不知道沒有疫情的正常大學生活是什麽樣子」。也有學者心疼這一屆大學生，因為他們的大學生活就是不斷被延期的開學、沒有盡頭的封校、接觸不到老師與同學的網課、沒完沒了的核酸檢測和軌跡排查。

這幾年大陸的大學生們沒有社團活動、沒有戀愛機會，「我的青春就在封校中度過了」、「大學生活等於與世隔絕」、「大學四年、疫情三年」，網上不時可見大陸大學生這些無奈的留言。

前段時間，大陸大學校園突然流行養「紙狗」，各式各樣用厚紙板做成的紙狗被栓在寢室門口。還有人為「紙狗」做狗窩、玩具、點夜燈，甚至相約一起到操場「遛紙狗」。

對此，有分析稱，這不過是封校大學生的自娛自樂活動，而且早已經流行過好幾輪，早前還曾流行過在寢室裡模仿模特兒在伸展台走台步。

對於近日大陸大學校園掀起的「爬行」風潮，具體原因為何目前沒人說得清楚，但不少網友都覺得有些詭異。有人好奇這是否是一種行為藝術，想表達「跪久了就站不起來」，或是在表達某種軟性抗爭？