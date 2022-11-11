李克強東盟「告別秀」 東南亞在中美間走鋼絲

（德國之聲中文網）隨著安保措施的加強和城市街道上豎起的標語，金邊於周四（11月10日）拉開東盟系列峰會的序幕。

據中國媒體報導，系列峰會包括第40屆東盟領導人會議、第41屆東盟領導人會議、第25次中國－東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會。

作為年度會議的主席，柬埔寨首相洪森於11月10日至13日在金邊的索卡（Sokha）酒店主持峰會。本次峰會主題為「東盟共同行動應對挑戰」，旨在促進該地區的和諧、和平與繁榮。

峰會聚焦哪些話題？

德新社報導指出新冠疫情後的經濟復甦、美中之間的地緣政治緊張、緬甸危機、南中國海爭端、俄烏衝突和氣候變化問題都在會議議程上。

據中國官媒《環球時報》報導，柬埔寨官員透露，此次系列峰會將重點討論新冠疫情後的經濟復、朝鮮半島安全、全球糧食與能源危機、氣候變化等問題。

眾多國家領導人將參加這一系列峰會，其中包括美國總統拜登和中國國務院總理李克強。

拜登將於11月12日和13日出席峰會，預計他將在峰會上向東盟發出團結的信息。

李克強已經於11月8日晚抵達金邊國際機場，他是應柬埔寨首相洪森邀請，出席東亞合作領導人系列會議並對柬埔寨進行正式訪問。

中國總理的外交「告別秀」

這是新冠疫情以來李克強首次出訪，也是他最後一次以中國國務院總理身份出席東盟系列會議。李克強此前已經表示將於明年三月的中國人大上卸任，他也沒有出現在新一屆中委名單上。

在金邊，洪森為李克強舉行了隆重歡迎儀式，兩人登上檢閱台，軍樂隊高奏中柬兩國國歌，檢閱了儀仗隊。

11月9日是柬埔寨獨立日，煙花四射，金邊的街道也加強安保。當天下午，李克強與洪森舉行會談。據德新社報導，李克強建議將兩國的戰略伙伴關係提升至「更高水平」。

據美聯社報導，李克強周三宣布對柬埔寨的大型發展援助計劃，主持了18項援助和合作協議的簽署，涉及的領域從道路和橋梁建設、農業貿易到教育和衛生項目，並出席了一條由中國支持修建的高速公路的落成典禮。

中國是柬埔寨的主要投資者和援助者，柬埔寨是北京在東南亞最親密的盟友。

據中方報導，李克強表示，中柬傳統友誼深厚，擁有高度政治互信，各領域務實合作成果豐碩。洪森也稱，柬中是鐵桿朋友，柬中友誼得到柬人民擁護支持，雙方合作大有可為，「柬方堅定奉行一個中國政策，支持共建柬中命運共同體。」

北京尋求鞏固關係 華盛頓尋求戰略合作

東南亞國家聯盟（東盟）是一個由10個東南亞國家組成的聯盟，促進經濟、政治和安全利益方面的外交合作。東盟的總人口估計約為6.68億人。

據中國媒體報導，參會各方計劃批准有關東盟區域內以及東盟與其伙伴在諸多領域的100餘份文件。東盟通報將與美國和印度分別建立全面戰略伙伴關係。

據法新社報導，一位美國高級官員說，拜登將在東盟峰會上強調包括台灣在內的該地區和平的重要性，以及對「基於規則的國際秩序」的尊重。在美中競爭、對抗不斷的背景下，不少東盟國家對於在巨大的鄰國中國和主要貿易伙伴美國之間公開選邊站，持謹慎態度。

新加坡李光耀公共政策學院的分析師柳庸煜（Yongwook Ryu）對法新社說：「中國將尋求鞏固與東南亞國家的關係，以鞏固該地區對北京的支持，或者確保這些國家不會站在美國一邊反對中國。」

烏克蘭與東盟周四簽署友好協議

在東盟系列會議上，俄羅斯侵烏戰爭也可能會成為話題。俄羅斯被邀請參加東盟峰會，由外長拉夫羅夫與會。拉夫羅夫也將參加下周在巴厘島舉行的G20峰會。

周四，烏克蘭與東盟簽署了一項友好合作協議，烏克蘭外長庫列巴代表烏克蘭與東盟簽署加入《東南亞友好合作條約》協議書，以加強烏克蘭與東南亞國家之間的聯繫。這在很大程度上是一種象徵性的行為，因為基輔尋求在孤立莫斯科方面獲得國際支持。

東盟國家對待俄羅斯入侵烏克蘭的立場一直有所保留，即譴責戰爭，但試圖避免指責。10個東盟國家中的8個確實投票贊成聯合國譴責俄羅斯侵略的決議，只有越南和老撾投了棄權票。

緬甸與朝鮮問題也將是討論話題

東盟是由柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、老撾、新加坡、泰國、越南、汶萊和緬甸組成。

由於緬甸正在發生的暴力流血事件以及在執行東盟的和平計劃方面缺乏努力，緬甸軍政府領導人沒被邀請參加目前的會議，而且緬甸也拒絕了派遣非政治代表的提議。

東盟領導人將在峰會上討論緬甸問題。去年2月奪取緬甸政權的軍政府與試圖推翻軍政府的武裝勢力之間的血腥衝突正在肆虐。美國已經敦促東盟對緬甸採取更強硬的行動。拜登此行很可能會再次強調這一點。

另外，各國領導人也將討論朝鮮半島日益嚴重的危機，平壤在上周進行了一系列武器試驗，包括一枚洲際彈道導彈。華盛頓和首爾警告說，這些發射可能最終導致核試驗。如果成真，這將是朝鮮的第七次核試驗。

（美聯社，法新社，德新社等）

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