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大陸與島嶼國家 拓展合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國—島嶼國家海洋合作高級別論壇9日在福建平潭舉行，以「生態海島、藍色發展」為主題，聚焦島嶼國家關注的氣候變化、經濟復甦與發展問題進行研討。

中新社報導，來自南太平洋、加勒比和印度洋等區域的10多個島嶼國家和相關國際組織代表，以及大陸海洋管理部門、科研機構、大學的負責人和專家學者共100多人，通過線上線下相結合的方式參加論壇。

大陸自然資源部副部長、國家海洋局局長王宏在致詞中回顧了中國與島嶼國家近年來在海洋領域相互支持、共同發展的歷程，以及取得的豐碩成果。他提出，從加強戰略對接、推動多雙邊合作提質增效、促進知識信息服務共享、強化在全球海洋治理中的協作等四個方面進一步拓展合作。

福建省副省長林文斌說，福建將進一步加強與太平洋島國交流合作，拓展合作領域，發展海洋經濟和保護海洋生態環境，助力中國與太平洋島國友好關係發展。

與會代表認為，論壇促進構建中國大陸同太平洋島國命運共同體，拓展雙多邊合作領域。中國大陸同島嶼國家在海洋經濟發展、海洋防災減災、海洋生態保護等方面有更廣闊交流合作前景。

論壇發布《海島可持續發展倡議》，倡導各國加強海洋發展戰略對接，構建藍色夥伴關係，協同推進聯合國2030可持續發展目標實現。

福建

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