陳雪生曝陸方小三通人員沒撤 邱垂正：可以去問對岸

小三通如何重啟，已經延燒許久。對於我方官員日前指控大陸撤掉所有相關人員、而國民黨立委陳雪生近日提到自己致電大陸福建省台辦，對方強調所有人員都在崗位上，陸委會副主委邱垂正則回應，「可以去問對岸」。

國民黨立委陳雪生8日在立法院指出，自己已聯絡過福建省台辦主任林文生及福州市台辦主任鄧達木，他們稱「CIQS」的建置都還在，全部的人員都在崗位上。邱垂正10日下午在陸委會記者會上回應媒體稱，「對岸小三通相關準備人員是不是已經到位，可以去問對岸」。

此前包含行政院長蘇貞昌、陸委會主委邱太三曾公開指出，對岸小三通的「CIQS」已經撤離。邱垂正更在9月底質疑，「你的人在哪裡？我的人都在，我們的人都堅守崗位，你們的人在哪裡？」。

邱垂正10日下午重申，已多次說明我方在金門水頭港「CIQS」（海關、移民、檢驗、檢疫、安全）人員，持續在崗位上有666位、馬祖福澳港「CIQS」有430位同仁持續待命，以保持通航運作人力。他強調，由於小三通船舶往來涉及雙方航運管理與整備，雙方都應該做好安排。「我們多次說明，重要節日啟動客運船班是可能作法」。

至於，目前中央政府是否已經跟金門縣、連江縣港務處等地方單位舉行相關工作會議準備重啟小三通？邱垂正則回應，小三通「CIQS」都是中央派駐單位，但是陸委會在地方上也跟金門、馬祖港務處有所溝通。

邱垂正還提到，近期大陸福建、廣州地區疫情再起，中國大陸各地動態清零政策下，持續採取各種封控管理措施及大幅減少航班等「外防輸入、內防反彈」措施，「這也是政府考量小三通時的一個資訊之一」。他強調，有關小三通客運復航的整體評估，仍在滾動修正中，待評估確認後會適時公布重啟小三通客運航班的時間與內容。

大陸的「清零」政策是否與小三通有所關聯？邱垂正指，大陸清零政策，尤其在福建採取的相關措施，「當然是我們評估項目之一」。