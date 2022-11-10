陸籍人士入境嚴於港澳 陸委會：入境總量管制考量

陸委會已宣布調整大陸與港澳地區入境管制，放寬港澳民眾入境，但對大陸民眾入境則放寬較少，為何有陸港澳之間的差別待遇？陸委會指出，大陸有很多相關疫情管理措施，妨礙兩岸人流往來。

陸委會10日舉行例行記者會，副主委邱垂正面對陸港澳人士入境管制措施提問時指出，根據疫情指揮中心提供資料，最近兩周入境人次，相較於每周入境人數總額15萬人還有餘裕，所以11月7日配合調整放寬包含陸籍研修生、港澳人士申請（含觀光團）來台。

邱垂正指出，港澳部分，是配合國內整體防疫措施及入境總額管制政策，循序漸進推動相關人士入境，「希望能夠維持我們跟港澳間正常健康有序交流原則」。除已開放探親跟所有商務活動外，11月7日調整開放港澳人士來台就業、宗教、交流、以及團客。「過去港澳人士來台觀光數量相當大，我們又有總量管制，所以先逐步調整用團客方式，會視這次實施情形對整體防疫量能影響，滾動調整並適時對外公布」。

至於陸籍人士入境，邱垂正則解釋，大陸目前還未開放大陸人士赴海外及境外旅遊，加上我方也有入境總額管制，為了保障國人優先從海外返國權益，開放陸客來台並非優先項目，這是入境總量管制考量。另一方面，目前大陸還有嚴格封控措施，因此為了維護國人赴陸旅遊安全，尚未開放國人赴陸進行團客旅遊。

邱垂正指出，會持續會同交通部等相關主管機關，依據兩岸防疫情形跟整體最新情勢，持續評估開放時機。

至於我方有入境總量管制，開放陸客不是優先選項，那麼政府選擇優先開放港澳觀光團入境的考量是什麼？邱垂正則回應，大陸還沒有同意大陸人士境外旅遊，「他們又有很多相關疫情管理措施，相當程度妨礙兩岸人流往來，這是客觀事實」。

他並指出，香港已經開啟跟台灣方向比較一致的防疫措施，我方也循序漸進在總量管制之下讓團客先行，「最近詢問電話非常多，如果還有量能的話，會持續做評估、滾動調整」。

此前陸委會主委邱太三曾經於10月初在立法院指出，當時總量管制的5萬人裡面幫陸港澳爭取到6,000人與8,000人，合計為1.4萬，占了25%以上，「但是實際的量並沒有那麼多」。

據公開資料顯示，大陸入境人次2015年時曾高達近400萬、佔比達40%；疫情爆發的2020年1月，佔比還在11.2%，而2022年9月則僅有不到3,000人、佔比為3.85%，甚至低於港澳入境的人次近千人。