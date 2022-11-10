薩爾瓦多與台灣自貿協定失效 陸外交部高度讚賞

薩爾瓦多與中國大陸10日共同宣布，薩國與台灣的自貿協定保護措施失效，大陸外交部發言人趙立堅下午表示，中方高度讚賞薩方站在歷史正確一邊，作出符合兩國根本和長遠利益的決斷，這再次彰顯堅持「一個中國原則」是國際大義、大勢所趨、人心所向，任何勢力都無法阻擋。

趙立堅指出，當地時間11月7日晚，薩爾瓦多最高法院憲法法庭發佈公告，正式宣布針對薩爾瓦多和台灣所謂「自貿協定」採取的保護措施失效。此舉標誌著所謂「薩台自貿協定」徹底廢除。

他說，今天，中國大陸和薩爾瓦多共同宣布，雙方願盡早啟動雙邊自貿協定談判相關進程，並為盡快完成該進程而共同努力。此舉充分表明兩國深化雙邊關係，提升經貿合作水平的共同意願。

10日上午，大陸商務部網站以發言人答記者問方式，宣布此一訊息，並指自中國大陸與薩爾瓦多建交以來，雙方按照兩國元首達成的重要共識，高效推動經貿各領域合作走深走實並取得豐碩成果。