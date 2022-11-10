李克強與洪森會談：堅定支持東協團結和中心地位

大陸國務院總理李克強在與柬埔寨總理洪森會談時說，中國堅定支持東協團結和中心地位，支持東協主導的區域合作架構。

據中新社報導，當地時間星期三（11月9日）下午，李克強在金邊和平大廈同洪森舉行會談。

李克強說，一個穩定、發展、繁榮的柬埔寨對維護地區穩定和發展、促進中國和東協關係具有重要意義。中方全力支持柬埔寨作為東協輪值主席國辦好東亞合作領導人系列會議，堅定支持東協團結和中心地位，支持東協主導的區域合作架構，支持東協為促進國際地區和平與發展發揮更大作用。

洪森說，柬中是鐵桿朋友，柬中友誼得到柬人民擁護支持，雙方合作大有可為。柬方堅定奉行「一個中國」政策，支持共建柬中命運共同體，願同中方共同辦好明年兩國建交65週年紀念活動，加強貿易、投資、農業、能源、基礎設施、公共衛生、人文等領域的交流合作，推動兩國關係與合作深入發展。柬方尊重聯合國憲章關於維護各國主權和領土完整的原則，願同中方在多邊框架下密切協調配合，共同維護地區和世界和平穩定與發展。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

會談後，兩人共同見證中柬農業、基礎設施、教育、中醫藥、海關、科技、應對氣候變化等領域十多項雙邊合作文件的簽署，出席金邊至西哈努克港高速公路通車暨配套民生工程項目移交儀式。

當天下午，李克強分別向柬獨立紀念碑和西哈努克太皇雕像獻花圈。