快訊

Meta、推特等科技巨頭大炒魷魚 為何這三群人卻拍手叫好？

挨告圖利薛瑞元「梭哈」反控誣告 李德維再嗆：我怕你會被關

前理專私下向8客戶借錢1952萬 金管會開罰元大銀600萬

李克強與洪森會談：堅定支持東協團結和中心地位

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
正在柬埔寨訪問的大陸國務院總理李克強與柬埔寨總理洪森會談。（美聯社）
正在柬埔寨訪問的大陸國務院總理李克強與柬埔寨總理洪森會談。（美聯社）

大陸國務院總理李克強在與柬埔寨總理洪森會談時說，中國堅定支持東協團結和中心地位，支持東協主導的區域合作架構。

據中新社報導，當地時間星期三（11月9日）下午，李克強在金邊和平大廈同洪森舉行會談。

李克強說，一個穩定、發展、繁榮的柬埔寨對維護地區穩定和發展、促進中國和東協關係具有重要意義。中方全力支持柬埔寨作為東協輪值主席國辦好東亞合作領導人系列會議，堅定支持東協團結和中心地位，支持東協主導的區域合作架構，支持東協為促進國際地區和平與發展發揮更大作用。

洪森說，柬中是鐵桿朋友，柬中友誼得到柬人民擁護支持，雙方合作大有可為。柬方堅定奉行「一個中國」政策，支持共建柬中命運共同體，願同中方共同辦好明年兩國建交65週年紀念活動，加強貿易、投資、農業、能源、基礎設施、公共衛生、人文等領域的交流合作，推動兩國關係與合作深入發展。柬方尊重聯合國憲章關於維護各國主權和領土完整的原則，願同中方在多邊框架下密切協調配合，共同維護地區和世界和平穩定與發展。

雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

會談後，兩人共同見證中柬農業、基礎設施、教育、中醫藥、海關、科技、應對氣候變化等領域十多項雙邊合作文件的簽署，出席金邊至西哈努克港高速公路通車暨配套民生工程項目移交儀式。

當天下午，李克強分別向柬獨立紀念碑和西哈努克太皇雕像獻花圈。

東協 李克強 柬埔寨

延伸閱讀

李克強與洪森會晤 宣布提供柬埔寨人民幣2億元援助

大陸領導人「外交出擊」李克強今訪柬埔寨 習近平下周出訪

影／翻文件起爭執？胡錦濤二十大提早離場「較早畫面」曝

習近平不讓胡錦濤看的文件 方舟子推斷是這個…

相關新聞

薩爾瓦多與台灣自貿協定失效 陸外交部高度讚賞

薩爾瓦多與中國大陸10日共同宣布，薩國與台灣的自貿協定保護措施失效，大陸外交部發言人趙立堅下午表示，中方高度讚賞薩方站在...

美媒：中國殲20戰機料造700架 機隊規模遠超想像

第14屆中國國際航空航天博覽會「珠海航展」8日開幕式上，殲20戰機雲端炫技成為「最靚的仔」，而表演後停留地面給公眾「隨便...

美駐華大使伯恩斯與秦剛在北京會面 討論中美關係

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）與中國大陸駐美大使秦剛，在北京會面，討論中美關係。伯恩斯還提到，秦剛將...

珠海航展 大陸「最美女飛行員」徐楓燦吸睛

正在舉行的珠海中國航展，主角除了各式尖端武器裝備，大陸一名女飛行員靚麗的外貌也成為了焦點。她是中共解放軍陸軍航空兵「直-...

第五屆進博會10日閉幕 成交金額735.2億美元成長3.9%

為期六天的第五屆中國國際進口博覽會（簡稱「進博會」）於10日閉幕。中國國際進口博覽局副局長孫成海表示，截至10日12時，...

陸籍人士入境嚴於港澳 陸委會：入境總量管制考量

陸委會已宣布調整大陸與港澳地區入境管制，放寬港澳民眾入境，但對大陸民眾入境則放寬較少，為何有陸港澳之間的差別待遇？陸委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。