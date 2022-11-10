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香港《國歌法》首宗案定罪 網媒記者遭判刑三個月

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
港媒記者梁恩寧在東京奧運頒獎儀式上播出升大陸五星旗奏「國歌」畫面時，梁恩寧公然高舉港英旗，與在場者喝倒彩，涉嫌違反大陸「國歌法」被捕。（香港文匯網）
港媒記者梁恩寧在東京奧運頒獎儀式上播出升大陸五星旗奏「國歌」畫面時，梁恩寧公然高舉港英旗，與在場者喝倒彩，涉嫌違反大陸「國歌法」被捕。（香港文匯網）

一名香港網媒記者因在東京奧運會期間奏起大陸「國歌」時揮舞港英旗幟，被控侮辱國歌罪，星期四（11月10日）在香港觀塘裁判法院認罪後獲判監三個月。這是大陸《國歌法》在香港生效後首起定罪案件。

據香港《明報》和《星島日報》報導，案情指，香港劍擊選手張家朗去年7月在東京奧運會上奪得男子花劍個人賽金牌，當日大批市民在觀塘APM商場觀看賽事直播和過後的頒獎典禮，在大陸「國歌」義勇軍進行曲奏起時，染了一頭金髮的被告揮動一面港英旗幟，當時有市民發出噓聲及高呼「We are Hong Kong」。有市民看到被告揮動旗幟報警處理。有商場職員向被告調查，被告則展示「自由人快訊」媒體的記者證，以證明身份。

報導指出，據歷史系教授劉智鵬的專家報告，港英旗幟是香港與英國的連結，自從香港1997年回歸後已暫停使用，故被告案發時揮舞港英旗幟的行為是「屬於有意圖侮辱國歌」。

辯方向法庭求情時稱，被告梁恩寧（42歲）自小患有自閉症及低智商，就讀於特殊學校。案發時靠傷殘津貼維生及兼任義務記者，他目前已感到後悔，明白須要用合法途徑去表達意見。

但裁判官判刑時稱，考慮到侮辱國旗的案例，認為監禁刑期不應少於四個月，加上被告有預謀輕蔑、鄙視及侮辱「國歌」，從而引來不同政見人士的衝突，以致出現暴力的風險，須判處監禁。

香港 國歌 東京奧運

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