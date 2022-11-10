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中宣部部長：文化建設要堅持百花齊放、百家爭鳴

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中宣部部長李書磊11月10日在官媒《人民日報》上發表文章提出，要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬鬆和諧的氛圍。（微博照片）
中宣部部長李書磊11月10日在官媒《人民日報》上發表文章提出，要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬鬆和諧的氛圍。（微博照片）

中共中央政治局委員、新任中宣部部長李書磊發表文章提出，要發揚學術民主、藝術民主，堅持百花齊放、百家爭鳴。

李書磊在星期四（11月10日）出版的中共中央機關報《人民日報》上發表題為《增強實現中華民族偉大復興的精神力量》的署名文章。

文章寫道，文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興則國運興，文化強則民族強。文化自信是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。文化自信自強，事關國運興衰、事關文化安全、事關民族精神獨立性。

論及文化建設的方向，李書磊寫道，必須堅持「二為」方向、「雙百」方針。「二為」，即「堅持為人民服務、為社會主義服務的根本方向」；「雙百」，即「堅持百花齊放、百家爭鳴」。

文章提出，要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬鬆和諧的氛圍，提倡不同觀點和學派充分討論，提倡體裁、題材、形式、手段充分發展，推動觀念、內容、風格、流派切磋互鑑，不斷煥發文化生命力、創造力。

文章也提到，要正確區分政治原則問題、思想認識問題、學術觀點問題，旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點。

論及意識形態工作時，文章提出，必須牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，堅持以立為本、立破並舉，推進社會主義意識形態建設，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論。

58歲的李書磊在中共二十屆一中全會上當選為中央政治局委員，之後出任中宣部部長。

李書磊14歲考上北京大學，有「北大神童」之稱。他曾是中國文學評論界知名人士，是一名學者型官員。

中共

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