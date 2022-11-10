中共打壓再一樁 陸商務部：薩爾瓦多廢除與台灣的自貿協定

大陸打壓台灣再一樁！我與中美洲國家薩爾瓦多斷交後仍維持雙方的「自由貿易協定」，今天（10日），大陸商務部表示，「日前，薩爾瓦多政府已廢除與台灣當局自貿協定」。

大陸商務部網站今早以新聞發言人答記者問方式說明此事，記者問：「日前，薩爾瓦多政府已廢除與台灣當局自貿協定，請問下一步中方對深化中薩經貿合作有何考慮？」

發言人答：「自中國與薩爾瓦多建交以來，雙方按照兩國元首達成的重要共識，高效推動經貿各領域合作走深走實並取得豐碩成果。近年來，雙邊貿易大幅增長，這充分體現了雙邊經貿合作的韌性和發展空間。在此基礎上，為進一步深挖雙邊經貿合作潛力，提升合作水準，中國與薩爾瓦多願儘早啟動雙邊自貿協定談判相關進程，並為儘快完成該進程而共同努力」。

中華民國政府與薩爾瓦多政府於2007年簽署自由貿易協定，但雙方於2018年8月斷交，薩爾瓦多政府改承認中共政權，並在同年12月宣布將取消與台灣簽署的自貿協定，並於2019年3月15日生效，但該國糖業商會主張此舉會傷害糖業利益，向最高法院請求檢視該命令。薩爾瓦多最高法院於2019年3月13日裁定暫緩取消。但直到日前才正式廢除與台灣的自貿協定。

2020年台灣與薩爾瓦多的貿易額為9300萬美元，台灣出口至薩爾瓦多的主要項目為塑化製品、車用設備、紡織品、家具等；自薩爾瓦多進口的主要項目為：蔗糖、咖啡、烈酒、原本等。

同年，大陸與薩爾瓦多的貿易額為11.1億美元，大陸主要向薩爾瓦多出口紡織品、鞋類、車輛、機械設備、化學品等。薩爾瓦多主要向大陸出口電力機械、金屬礦砂。