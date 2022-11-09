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港府阻黎智英國安案聘英國御用大律師 港高等法院駁回
香港壹傳媒創辦人黎智英就被控「勾結外國勢力罪」案，港府力阻黎智英聘請英國御用大律師，但申請被香港高等法院駁回。
壹傳媒創辦人黎智英被控涉嫌違反香港國安法，犯下勾結外國勢力案，原定於12月1日開審。黎智英早前提出「專案認許」申請，聘用英國御用大律師Tim Owen到香港為他抗辯。香港高等法院首席法官潘兆初考慮審訊牽涉「尤其艱澀、複雜」的法律議題，將影響香港本地法律發展，批准認許Tim Owen到香港出庭。
港府律政司一方提出上訴申請，阻止黎智英請英國御用大律師，指「港區國安法」是基於香港獨特的憲制框架，高度針對國家安全而設的法律，認為Tim Owen對「港區國安法」的建構和應用，沒有專業知識和經驗，又指香港的大律師有充足經驗應對。
香港高等法院上訴庭11月9日頒布書面判詞，駁回港府律政司的上訴，並下令律政司需支付上訴訟費。
香港高院上訴庭的判詞說，今次案件將受到境內外廣泛關注，涉及重大公眾利益的法律問題，對「港區國安法」的法理發展有深遠影響，公平審訊的觀感對施行司法公正至關重要，法庭應該採取具彈性和合理的原則，作出符合公眾利益的決定。 批准英國御用大律師越洋來港代表黎智英一事，顯然符合公眾利益。
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