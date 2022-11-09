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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

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力捧心腹被除名...胡錦濤急翻文件遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。圖／美聯社
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。圖／美聯社

中共前總書記胡錦濤在20大閉幕式上「被離席」的消息逐漸為世人淡忘。日本媒體「夕刊富士」網站9日刊出資深記者峯村健司的深度調查採訪報導，揭發事件內幕。

中共官媒新華社英文推特宣稱胡錦濤身體不適所以提前離席，有關胡錦濤罹患巴金森氏症的消息從2015年起開始流傳。從他可以不用攙扶出席20大開幕式，難以想像健康會惡化得這麼快，閉幕式需要人攙扶提前離場。

調查訪談後發現，胡錦濤在閉幕式當天早上得知政治局委員從2002年起的25人減少1人，被刪掉的就是原先各界以為是習近平接班人，也是胡錦濤大力推薦的胡春華。

閉幕式上，胡錦濤想要翻閱桌上文件確認名單，坐在他左邊的人大委員長栗戰書閃電出手壓住文件不給他看，同時對胡錦濤說了幾句話。根據唇語專家分析，栗戰書對胡錦濤說的是：「別看啦！都定了」。

接著就是胡錦濤被攙扶出場的畫面，震驚全球。

胡錦濤 習近平 中共

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