馬英九批互不隸屬 邱太三回嗆：馬自己也說過

針對前總統馬英九近日再度批評政府「兩岸互不隸屬說」，陸委會主委邱太三9日回應稱，藍綠兩黨執政時都做過這樣的宣示，「他如果沒有資料，陸委會也有相關資訊可以提供，歡迎他索取」。

邱太三9日上午出席陸委會主辦的第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮後，接受媒體提問時，表示「馬前總統應該好好仔細檢視一下，從1991年之後，不管是國民黨政府、民進黨政府也好，都在各個場合裡面做過宣示『兩岸互不隸屬』，包括他自己也說過」。

邱太三還強調，馬英九如果沒有資料，陸委會也有相關資訊可以提供，「歡迎他索取」。

另外關於美國期中選舉結果即將揭曉、是否影響民主黨政府友台政策？邱太三指出，美國期中選舉明天早上會比較明朗，有些民調認為共和黨可能獲勝。但他強調，就台灣而言，政府過去也跟美國所有政黨、政治人物平等交往，共和黨也一樣支持台灣，可能更加對中國有相當程度不滿。邱太三認為，就對外政策上，「中國軍事崛起，不只是美國，全球疑慮短期內不會減低」。

至於中共總書記習近平日前視察軍委聯指中心強調要建軍備戰，邱太三則評論，建軍、強軍、能打仗是二十大報告所做指示，會有相關動作或行程是可以理解。第二則是習近平所謂「中華民族偉大復興」想要大國崛起、對整個國際地緣政治不但要做參與者，希望有實質影響力、擁有主動權的地位條件跟身分。「在地緣政治上所要扮演角色，必然會有這些行程跟指示」。