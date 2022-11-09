邱太三：政府期待更多陸港澳人民到台灣

由陸委會主辦的第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮9日上午在台北舉行，陸委會主委邱太三致詞時指出，政府期待更多陸港澳人民到台灣來，在自由民主開放環境，能夠讓夢想實現，開創人生更精采一面。

邱太三表示，此次競賽作品可以看到這些在台灣築夢圓夢過程中，很多人的辛酸、挫折，但是從這還是可以看到很多令人感動時刻。他指出，從1987年11月，政府就開放台灣人民可到大陸探親，1991年後兩岸比較更全面性，不管經濟、經貿、投資、社會、教育、文化交流全面開展。

針對兩岸交流，邱太三強調「我們認為，兩岸政府確實應該本著以民為本理念，務實處理兩岸人民之間的權利、創造更大的福祉。政府也期待更多陸港澳人民到台灣來，在自由民主開放環境，能夠讓夢想實現，開創人生更精采一面」。

他還表示，過去兩、三年確實因為疫情關係，兩岸交流活動暫停降低減緩，「希望疫情解封後，雙方能夠健康有序，逐步開放措施底下，能夠創造新的兩岸互動情境」。

此次競賽有150部作品參與，前兩名皆頒給在台港人。其中首獎作品「香港潘小姐，台南陳太太」是由台南陳太太Kary、育帆與居明所拍攝，貳獎亦由港人在台故事「我眼中的台灣 」獲得。參獎則是頒給廣西嫁到嘉義東石的養蚵陸配故事「來自山城的青蚵仔嫂」；佳作系列則包含沈春池文教基金會「來不及的家書」等10部作品。