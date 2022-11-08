李克強抵金邊 對東協系列會議提出期待

大陸總理李克強8日晚間抵達柬埔寨首都金邊，他呼籲東協系列峰會能夠聚焦在發展與合作，也強調此次訪問柬埔寨將會共商合作大計，推動「中柬命運共同體」取得更多成果。

據新華社消息，李克強偕夫人程虹、大陸國務院秘書長肖捷等人，8日晚間已抵達金邊，受到柬埔寨副總理賀南洪率政府高級官員到機場迎接。當地青年向李克強和程虹獻上鮮花。中國大陸駐柬埔寨大使王文天和駐東協大使鄧錫軍也到機場迎接。

李克強表示，中國大陸跟東協互為全面戰略夥伴和最大交易夥伴。當前國際地區形勢複雜深刻演變，各種不確定不穩定因素增多，全球發展面臨前所未有的挑戰。大陸期待東亞合作領導人系列會議聚焦發展與合作，堅持多邊主義和自由貿易，堅持開放合作和互利共贏，共同維護全球產業鏈供應鏈安全暢通。

李克強並指出，大陸希望通過此訪，與柬方「共敘團結友好，共商合作大計，推動中柬命運共同體建設取得更多成果，更好造福兩國和兩國人民」。

消息稱，李克強將出席第25次中國－東協（10+1）領導人會議、第25次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會。同時，他將會見柬埔寨國王西哈莫尼，與柬埔寨首相洪森舉行會談，共同見證雙方合作文件的簽署。至於其他行程，則會出席金邊至西哈努克港高速公路通車、中國大陸援柬埔寨吳哥古蹟茶膠寺修復專案項目移交等活動。