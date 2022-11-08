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美媒：大陸或於明年初以前放寬入境管制

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸地方財政被常態化核酸檢測拖累，大陸有可能降低核酸檢測頻率，同時放寬入境管制措施。圖為十月底福州市民接受核酸檢測。中新社
大陸地方財政被常態化核酸檢測拖累，大陸有可能降低核酸檢測頻率，同時放寬入境管制措施。圖為十月底福州市民接受核酸檢測。中新社

美國「華爾街日報」報導，中國大陸政府正考慮放寬入境旅客邊境管制，但進展緩慢，也沒設定時間表。參與討論人士表示，北京可能會在明年初前進一步將旅客隔離天數減至7天。目前入境者必須在酒店隔離7天+居家健康監測3天。

報導稱，在大陸國內方面，知情人士說，政府官員已告知零售商很快就會調降核酸檢測的頻率，原因之一是大規模檢測的成本很高。消息人士透露，政府正計畫減少篩檢站數目。

儘管如此，知情人士表示，中國領導人發現今年很難制定大規模鬆綁措施，仍會保留許多防疫措施。新病毒變種、醫療資源不足以及冬天臨近，讓北京擔心確診、住院及死亡人數激增，可能會削弱中共統治的合法性。

消息人士說，中國衛生官員一直在觀察香港、日本及南韓的死亡率和民眾的反應，這些國家與中國有著共同文化淵源。

一位參與討論的人士說：「中國的重新開放會有條不紊，將根據地理區域和產業逐步推動，與我們在西方國家看到的情況不同。例如，政府可能決定放寬城市的規定。」

知情人士透露，北京考慮的方案之一，是若世界衛生組織（WHO）調整對新冠肺炎疫情的判斷，中國政府可能開始將新冠肺炎視為「乙類」傳染病。目前大陸政府把新冠肺炎列為「甲類」傳染病，採取較嚴格公共衛生措施。

不過，消息人士表示，即使中國採取做出上述調整，仍可能需要更長時間：也許一年，才能回到疫前經濟活動水準。政府希望繼續密切監控新變種病毒，以確保病毒不會變得更加危險。

知情人士說，儘管「動態清零」政策的影響愈來愈嚴重，但中國官員仍謹慎行事，這意味著經濟活動要接近疫前水準，仍有一段長路要走，時間表將延伸到靠近明年年底的某個時候。

新冠肺炎 北京 邊境管制 疫情

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